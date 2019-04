Mobilisation des auteurs pour le droit d'auteur : Copibec au Salon international du livre de Québec





MONTRÉAL, 08 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des représentants de Copibec seront présents au Salon international du livre de Québec ayant lieu du 10 au 14 avril pour mobiliser les auteurs au sujet de l'examen de la Loi sur le droit d'auteur en cours à Ottawa. Plusieurs auteurs participant à l'évènement ont déjà annoncé qu'ils afficheront publiquement leur appui au droit d'auteur.



« Les auteurs québécois ont été frappés de plein fouet lors de la dernière révision de la Loi en 2012 », affirme Frédérique Couette, directrice générale de Copibec. « Ils ont compris qu'ils doivent faire entendre leur mécontentement afin que nos élus saisissent les impacts négatifs qu'ont eus les changements de 2012 et rectifient le tir en assurant une meilleure protection des créateurs. »

Macarons, signets et documents d'information seront distribués sur place lors du Salon du livre par des représentants de Copibec. Cette initiative permettra d'informer et de sensibiliser la communauté des auteurs, mais aussi le grand public aux effets concrets qu'a le droit d'auteur dans la vie des auteurs.

Cette mobilisation est devenue nécessaire à la suite des effets néfastes causés par l'introduction de l'éducation aux champs applicables des exceptions d'utilisation équitable en 2012. Cet ajout à la Loi a été catastrophique pour les auteurs, car la quasi-totalité des établissements d'enseignement hors Québec a depuis cessé de rémunérer les auteurs pour la reproduction de leurs oeuvres.

« Nous devons mettre fin à cette situation inéquitable et injuste pour les auteurs québécois et canadiens », déclare Frédérique Couette. « Avec l'examen de la Loi sur le droit d'auteur en cours à la Chambre des communes, les auteurs ont une chance incontournable de convaincre les élus de rétablir un équilibre dans la Loi. Les évènements tels que les Salons du livre sont les meilleurs endroits pour se faire entendre. »

À propos de Copibec

Copibec est une entreprise d'économie sociale sans but lucratif appartenant à la collectivité des auteurs et des éditeurs. Elle offre aux utilisateurs de matériel protégé par le droit d'auteur des solutions simples et adaptées à leurs besoins. Elle est l'homologue québécoise du Copyright Clearance Center (États-Unis), du Centre Français d'exploitation du droit de Copie (France) et d'Access Copyright (Canada hors Québec).

