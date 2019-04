Le conservationniste de Saint-Anicet Robert Howson nommé Bénévole de l'année de Canards Illimités au Québec





QUÉBEC, 08 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans tout le Québec, des passionnés s'unissent pour créer un monde plus vert. Ils apportent leur concours à la conservation des milieux humides afin de protéger l'eau, la faune et l'avenir. Ce sont les bénévoles de Canards Illimités (CI). Robert Howson est l'un d'eux.



Bénévole depuis 40 ans, Robert Howson est le plus ancien à faire du bénévolat auprès de CI dans tout le Québec. Dans le cadre de ses activités de bénévolat, il a aidé à réunir environ 615 000 $ pour CI et a participé à plus de 150 événements-bénéfice dans toute la province. Véritable pilier de la conservation, il a travaillé auprès des jeunes pour les initier au plein air grâce aux programmes de formation de CI, en plus d'être responsable de l'installation de plus de 60 nichoirs dans les alentours de sa maison. Fervent de la chasse, il est bien connu pour ses sculptures sur bois et a été couronné champion au tir au pigeon d'argile; il croit à l'importance de redonner à l'environnement ce qu'il nous donne. C'est pour toutes ces raisons qu'il a été nommé Bénévole de l'année de CI au Québec.

« Faire du bénévolat, c'est facile pour moi, parce que ceux avec qui je travaille sont exceptionnels et que nous savons nous encourager, confie M. Howson. Nous avons vraiment l'impression d'être appuyés par Canards Illimités et par les autres membres. C'est la raison pour laquelle je continue de faire du bénévolat, année après année. »

CIC peut compter sur plus de 5 600 bénévoles d'un océan à l'autre. Il y en a plus de 200 au Québec. Les bénévoles exercent différentes activités, qu'il s'agisse de servir notre conseil d'administration, d'organiser des activités de financement, de participer à des projets de conservation locaux, de collaborer à des programmes de formation et de prêter main?forte dans les bureaux de CI.

« Robert a une énergie contagieuse, et il a tellement d'expérience, s'exclame Alexandre Arcand-Langlois, gestionnaire des Événements et des Relations avec les bénévoles pour CI au Québec. Il est un véritable pionnier pour CI. Nos jeunes devraient s'inspirer de son travail comme bénévole. C'est un honneur et un privilège de lui attribuer le titre de Bénévole de l'année. »

La Semaine nationale de l'action bénévole (du 7 au 13 avril) est l'occasion de saluer des bénévoles aussi généreux que Robert Howson, qui n'hésitent pas à consacrer temps et talents pour faire oeuvre utile dans leur communauté. Son travail vient aussi nous rappeler que redonner a de nombreux bienfaits. Car les milieux humides que les bénévoles aident CI à sauvegarder apportent leurs bienfaits non seulement aux canards, mais aussi à tous les Canadiens. Les milieux humides assurent la salubrité de l'eau des lacs et des cours d'eau. Ils protègent les communautés contre les inondations et les sécheresses. Ils offrent un habitat à la faune et des milieux pour profiter du plein air. Ce sont tous de précieux dons de la nature.

« Les bénévoles sont le coeur et les bras qui nous permettent de réaliser nos travaux, affirme Karla Guyn, chef de la direction de CI. Canards Illimités Canada a été fondée en 1938 par des bénévoles conscients de l'urgence de préserver les milieux humides afin de protéger la vie en plein air qui leur était si chère. Aujourd'hui, nos bénévoles sont animés de la même volonté. C'est grâce à leurs efforts que nous devons notre succès dans la sauvegarde des milieux humides d'un océan à l'autre. »

Pendant la Semaine nationale de l'action bénévole, nous invitons les lecteurs à aider CI à rendre hommage aux milliers de bénévoles qui font oeuvre utile pour l'environnement. Ou mieux encore, les lecteurs peuvent eux aussi faire du bénévolat. Il faut plus de piliers pour conserver vos milieux humides et votre communauté. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à cliquer sur canards.ca/benevole .

Canards Illimités (CI) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CI collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement.

