L'IMEC et Jolywood réalisent un record de 23,2 %, avec les cellules solaires bifaciales PERT de type n





LOUVAIN, Belgique, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, au SiliconPV 2019, l'IMEC, un pôle mondial de premier plan en matière de recherche et d'innovation en nanoélectronique et en technologies numériques et partenaire d'EnergyVille, a annoncé que ses cellules solaires PERT (Passivated Emitter and Rear Totally diffused) de type n, mises au point avec Jolywood, l'un des principaux fabricants chinois de cellules et de modules solaires bifaciales de type n, ont atteint un rendement de conversion frontal certifié de 23,2 %. Grâce à un traitement rentable et en traçant clairement la voie vers une plus grande efficacité, ces cellules PERT de type n sont un concurrent sérieux de la technologie PERC de type p.

« Comparé aux résultats précédents publiés par l'IMEC, nous avons encore optimisé le procédé de cellules bifaciales PERT de type n entièrement sérigraphiées et adopté une conception comportant douze barres collectrices. Les cellules actuelles disposent également d'une grille frontale sérigraphiée et de tampons de soudure arrière utilisant moins d'argent », a déclaré Loic Tous, chef de projet au sein d'IMEC/EnergyVille. « La tension électrique en circuit ouvert est désormais supérieure à 690 mV, les coefficients de remplissage allant jusqu'à 83 %. Ces résultats remarquables sont obtenus en utilisant le même équipement adapté au secteur, pour produire des cellules bifaciales PERC de type p, en ajoutant une diffusion de bore. »

Un lot de 12 nouvelles cellules de taille M2 (244,3 cm²) mesurées à l'ISFH CalTec, a montré un rendement de conversion moyen de 23,0 %, la meilleure cellule dépassant 23,2 % - et nos propres mesures ont révélé une bifacialité supérieure à 80 %. En outre, si elles sont utilisées dans des conditions d'ensoleillement frontal standard avec un éclairage solaire arrière supplémentaire de 0,15, les cellules peuvent atteindre une efficacité de conversion de près de 26 %. De plus, ISFH Caltec a mesuré un courant inverse moyen de -0,4A (à -12V), indiquant d'excellentes ventilations des caractéristiques.

La technologie PERT de type n présente un certain nombre d'avantages intrinsèques, comparé à la technologie des cellules PERC de type p, démontrés dans ces nouvelles cellules : elles sont potentiellement plus efficaces, car moins sensibles aux impuretés métalliques et ne sont pas sujettes à la dégradation induite par la lumière (DIL). La technologie PERT de type n pourrait donc devenir un concurrent rentable des cellules PERC de type p. Pour ce faire, les cellules actuelles disposent d'une grille frontale sérigraphiée et de tampons de soudure arrière qui, ensemble, représentent moins de 80 mg d'argent utilisés par cellule.

L'IMEC et Jolywood sont certains que leurs cellules bifaciales PERT de type n, atteindront bientôt une efficacité supérieure à 23,5 %, associée à une bifacialité supérieure à 90 %.

Jia Chen, le directeur en charge de la R-D chez Jolywood, a déclaré : « Jolywood entend fournir la meilleure solution solaire du marché. Totalement investis dans la R-D et la fabrication des meilleurs modules et cellules de type n au monde, nous estimons que cette technologie peut contribuer au secteur grâce à des rendements élevés, une grande fiabilité et un faible coût actualisé de l'énergie. Nous avons choisi l'IMEC pour nous aider à atteindre cet objectif du fait de son expertise sans équivalent et de son infrastructure de recherche. Nous mettons également au point des cellules bifaciales PERT de type n, avec des technologies de passivation par contact et nous avons déjà réalisé des rendements supérieurs à 23 %. En combinant tout le savoir-faire technologique, nous sommes certains que nos cellules solaires bifaciales de type n, atteindront très bientôt un rendement supérieur à 24 %. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/847784/Jolywood_Solar_n_PERT.jpg

