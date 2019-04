Suspension de la négociation par l'OCRCVM - CGP.WT.S

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : CORNERSTONE CAPITAL RESOURCES INC. Symbole à la Bourse de croissance TSX : CGP.WT.S Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 12 h 00 L'OCRCVM peut prendre la...

Le 20 mars 2019, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a accepté l'entente de règlement, comprenant des sanctions, conclue entre le personnel de l'OCRCVM et Fernando Pace....