Skyworth dévoile ses premiers états financiers depuis la révision de son calendrier annuel de production

Le bénéfice net s'élève à 553 millions de yuans (environ 82,3 millions $ US), la marge bénéficiaire brute a augmenté de 18,7 % alors que les investissements en R et D ont crû de 18 %

SHENZHEN, Chine, 8 avril 2019 /CNW/ - Le 29 mars, Skyworth a annoncé son rapport de rendement pour les neuf mois se terminant le 31 décembre 2018 (« la période du rapport »). Il s'agit des premiers états financiers de la société depuis la révision de son calendrier annuel de production.

Selon les états financiers, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 30,192 milliards de yuans (environ 4,49 milliards $ US) pour l'exercice. La marge bénéficiaire brute globale a bondi de 18,7 pour cent, alors que le bénéfice net s'est établi à 553 millions de yuans (environ 82,3 millions $ US), une hausse de 10,8 pour cent en comparaison aux 499 millions de yuans (environ 74,3 millions $ US) pour la même période l'an dernier.

Les états financiers rapportent aussi les résultats financiers non vérifiés pour les 12 mois entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Les données montrent que Skyworth cumule un chiffre d'affaires global de 39,271 milliards de yuans (environ 5,84 milliards $ US) pour l'année, ce qui représente une hausse en glissement annuel de 0,1 pour cent. La marge brute a fait un bond de 18,5 pour cent, comparativement à 16,9 pour cent l'an dernier. Le groupe a généré un volume de ventes à deux chiffres en ce qui concerne les téléviseurs sur le continent chinois. Il a investi 1,688 milliard de yuans (environ 251 millions $ US) en R et D visant différents produits intelligents de haute qualité pour accroître la compétitivité, une majoration de 18 % en comparaison à l'année dernière. Dans l'ensemble, le groupe a amélioré son efficacité opérationnelle.

Dans l'année qui vient de s'écouler, Skyworth a mis à niveau son portefeuille de téléviseurs couleur, lançant plusieurs modèles différenciés, dont les séries MAXTV et OLED, qui se concentrent sur l'expérience utilisateur. De plus, le groupe a choisi de privilégier désormais les téléviseurs ayant un écran de 55 pouces et plus. Entre-temps, il a consolidé sa collaboration avec des clients essentiels dans des marchés étrangers tout en améliorant constamment la compétitivité de son service et de ses produits, ce qui a mené à une hausse en glissement annuel de la marge bénéficiaire brute. Le groupe a vendu 15,316 millions de téléviseurs dans le monde, servant plus de 36 millions de téléspectateurs utilisant activement un téléviseur intelligent, le nombre moyen d'utilisateurs quotidiens actifs surpassant 13,65 millions.

Le segment des boîtiers décodeurs numériques contribue de manière importante à la montée de la marge bénéficiaire brute du groupe en augmentant la proportion des expéditions de produits à valeur ajoutée. En parallèle, le groupe a investi massivement dans la recherche et le développement de nouvelles gammes de produits pour l'écosystème Android et établi des collaborations stratégiques avec Google, Netflix et autres fournisseurs de contenu.

Au cours de l'exercice, les recettes découlant des produits électriques intelligents ont atteint 2,788 milliards de yuans (environ 415 millions $ US) sur le continent chinois, une hausse de 2,2 pour cent en comparaison à l'an dernier, alors que les revenus à l'étranger ont grimpé de 60,7 pour cent, atteignant 784 millions de yuans (environ 117 millions $ US).

Le groupe mène actuellement ses activités partout dans le monde, y compris en Chine continentale et dans d'autres régions de l'Asie, ainsi qu'en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Parmi ceux-ci, le continent chinois représente le principal marché commercial, alors que le Moyen-Orient et l'Afrique croissent rapidement.

Tirant parti des politiques favorables du gouvernement chinois visant à promouvoir le développement d'une industrie vidéo axée sur l'ultra haute définition de même que du commencement de la première étape du déploiement de l'ère de la 5G, Skyworth Group entend accélérer l'intégration étroite des aspects matériel et logiciel, des systèmes, du contenu et des services, et aussi consolider l'intégration des ressources de soutien essentielles à la chaîne industrielle en amont et en aval qui forment l'essence de l'écosystème industriel des appareils domestiques intelligents, tout en menant ce secteur vers une nouvelle et importante étape de croissance et de développement.

