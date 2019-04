L'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa perd un grand leader, pionnier et visionnaire





OTTAWA, 08 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est avec une profonde tristesse que nous disons adieu au Dr Wilbert Keon, fondateur de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, qui est décédé paisiblement le 7 avril 2019, entouré de ses proches. L'Institut de cardiologie a ouvert ses portes en mai 1976, après des années de travail acharné.



Le Dr Keon rêvait d'un hôpital qui pourrait offrir la plus haute qualité de soins cardiovasculaires possible à la population d'ici et d'ailleurs. De ce rêve est né l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, un centre reconnu mondialement pour l'excellence de ses soins, de ses recherches et de ses activités d'enseignement. Le rêve s'est poursuivi l'an dernier avec l'agrandissement de l'Institut de cardiologie.

« De pair avec le personnel de l'Institut de cardiologie, y compris tous ceux et celles qui ont côtoyé le Dr Keon pendant toutes ces années, je promets que nous serons à la hauteur de son héritage et de ses aspirations pour l'avenir de son cher institut », a dit le Dr Thierry Mesana, président-directeur général de l'Institut. « Le défi est de taille étant donné le nombre de personnes qu'il a touchées en tant que chirurgien, mentor, pilier de la communauté et ami. »

Le décès du Dr Keon laisse un grand vide dans le coeur de tous ceux qui l'ont connu. Il a toujours été fidèle à son rêve, et nous resterons fidèles à son esprit et à son héritage.

L'amour et la fierté qu'éprouvait le Dr Keon à l'endroit de l'Institut de cardiologie n'étaient surpassés que par ceux qu'il éprouvait pour sa famille. Sa femme Anne était sa complice depuis 59 ans. Leur fille Claudia et son mari Mark Field demeurent en Angleterre avec leurs enfants Jack (20 ans), Chris (15 ans), Ethan (14 ans) et Sean (8 ans). Leur fils Neil demeure à Dallas avec sa femme Debbie Loeb et leurs enfants Sam (9 ans) et Rosie (3 ans). Enfin, leur fils Ryan demeure à Ottawa avec sa femme Cindy Tomlinson et leurs enfants William (19 ans) et Emily (17 ans).

Au nom du conseil d'administration de l'Institut de cardiologie, de la Fondation de l'Institut de cardiologie et de la grande famille de l'Institut de cardiologie, nous tenons à leur transmettre nos plus sincères condoléances.

Information :

Andrée Dumulon

Chef des communications

Vice-présidente aux affaires publiques

Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

communications@ottawaheart.ca



Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 11:45 et diffusé par :