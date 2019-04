Une aide financière de 40 000 $ est accordée à la maison d'accueil La Vigile





QUÉBEC, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, sont fières d'annoncer qu'elles accordent conjointement une aide financière totalisant 40 000 $ à la maison d'accueil La Vigile.

Cette subvention vise à appuyer l'organisme dans sa mission qui consiste à soutenir et à accompagner des personnes, notamment celles qui travaillent dans les métiers d'aide et de soins et qui portent ou portaient un uniforme. La Vigile se spécialise dans l'aide aux intervenants en situation d'urgence, aux professionnels de la santé et du domaine juridique, de même qu'à leurs proches.

Citations :

« La maison d'accueil La Vigile et les services qu'elle offre sont précieux, pour ne pas dire essentiels. Je me réjouis que cette contribution financière soit destinée à un organisme aussi dévoué auprès d'hommes et de femmes qui ont besoin d'aide. Personne n'est à l'abri de la souffrance psychologique et il est primordial de reconnaître les retombées positives d'une telle ressource au sein de notre société. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis très fière d'apporter un soutien financier à cet organisme qui vient en appui à des personnes qui ont consacré leur vie à aider les autres et qui, à leur tour, ont besoin de notre aide. Le soutien apporté par La Vigile à ces personnes en difficulté contribue également à améliorer la qualité de vie de leur famille et de leurs proches. Ultimement, c'est sur l'ensemble de la communauté que rejaillit ce mieux-être. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

La Vigile est un organisme à but non lucratif qui offre des services professionnels diversifiés pour favoriser une reprise de saines habitudes de vie et une meilleure gestion des émotions.

Ses services s'adressent tout particulièrement aux personnes qui portent ou portaient l'uniforme (agents de la paix, agents des services correctionnels, anciens combattants, militaires, techniciens ambulanciers paramédicaux, pompiers, répartiteurs 911) et aux personnes qui travaillent dans les métiers d'aide et de soins (infirmières, intervenants de toutes sortes, médecins, psychologues, travailleurs sociaux) ainsi qu'aux membres de leur famille.

