Les infirmières discuteront de la transformation du système de santé lors de la 94e assemblée générale annuelle de l'AIIAO





L'événement sera aussi l'occasion de signer une entente avec l'Hôpital Montfort d'Ottawa

TORONTO, le 8 avril 2019 /CNW/ - Alors que le gouvernement provincial lance une transformation du système de santé, plus de 600 infirmiers et infirmières autorisées (IA), infirmiers et infirmières praticiennes (IP) et étudiants en sciences infirmières se réuniront pour discuter du rôle qu'ils peuvent jouer dans l'optimisation des résultats pour la santé des Ontariens. Ces discussions auront lieu lors de la 94e assemblée générale annuelle (AGA) de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO).

Voici les points saillants de l'AGA 2019 de l'AIIAO :

Le jeudi 11 avril de 18 h à 21 h, Hilton Toronto, 145 rue Richmond W, Toronto

- 18 h 30 : Mike Schreiner, chef du Parti vert

- 18 h 35 : Christine Elliott, ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario

- 18 h 45 : Andrea Horwath, chef du NPD

- 18 h 50 : John Fraser, chef intérimaire du Parti libéral

- 18 h 55 : Cérémonie de désignation des OVPE

- 19 h 20 : Suzanne Robichaud, chef de la pratique infirmière à l'Hôpital Montfort, signera l'entente grâce à laquelle Montfort devient le premier hôte francophone à titre d'organisme vedette en pratiques exemplaires (OVPE) de l'AIIAO

« L'AIIAO est ravie d'accueillir l'Hôpital Montfort d'Ottawa alors qu'il devient une source d'information pour les organismes francophones de l'Ontario et du reste du Canada. L'hôpital universitaire francophone de l'Ontario, lui-même un OVPE depuis dix ans, pourra offrir du mentorat aux organisations désirant mettre en oeuvre le programme OVPE de l'AIIAO », a déclaré Doris Grinspun, présidente-directrice générale et fondatrice du programme.

« Nous sommes également fiers d'accueillir 19 organismes de l'Ontario et de la Jamaïque qui ont mis en oeuvre et évalué les lignes directrices sur les pratiques exemplaires de l'AIIAO pour améliorer les soins aux patients et les résultats pour la santé », a ajouté Mme Grinspun.

« Comme le paysage des soins de santé de l'Ontario est sur le point de subir une réforme importante, nous voulons nous assurer que nos recommandations ont été entendues, ce qui amènera les 42 000 membres de l'AIIAO à jouer un rôle central afin de faire progresser des soins axés sur la personne et un système de santé homogène, opportun et adapté », ajoute la présidente de l'AIIAO, Angela Cooper Brathwaite.

L'AIIAO est l'association professionnelle qui représente les infirmiers et infirmières autorisées (IA), infirmiers et infirmières praticiennes (IP) et étudiants en sciences infirmières de l'Ontario. Depuis 1925, l'AIIAO milite en faveur de politiques publiques favorables à la santé, fait la promotion de l'excellence dans la pratique des soins infirmiers, accroît la contribution des infirmières au façonnement du système de soins de santé et influence les décisions qui touchent les infirmières et le public qu'elles servent.

Les membres des médias sont invités à l'AGA ainsi qu'au congrès annuel de l'AIIAO, se poursuivant jusqu'au 13 avril au Hilton Toronto.

Pour plus d'information sur l'AIIAO, visitez notre site web (en anglais seulement) à RNAO.ca

Pour les médias sociaux, veuillez utiliser le mot-clic #RNAOAGM.

SOURCE Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario

Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 11:33 et diffusé par :