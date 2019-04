Temps supplémentaire obligatoire : prudence et réflexion s'imposent





MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec invite ses membres et les établissements de santé à la réflexion et à la prudence quant au refus des infirmières et infirmiers de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) de faire du temps supplémentaire obligatoire (TSO) aujourd'hui pour dénoncer cette mesure, devenue la norme dans le réseau de la santé.

Pour l'OIIQ, le TSO demeure une situation préoccupante, car il peut avoir un effet sur les conditions de travail des infirmières et infirmiers, et conséquemment, sur la qualité des soins offerts aux patients. L'OIIQ réitère sa position sur le recours au TSO : il devrait constituer une mesure extraordinaire et être envisagé en dernier lieu. Il devrait s'agir d'une mesure d'exception, voire d'urgence. Cette mesure n'est pas un mode de gestion qui peut être planifié en vue de pallier un manque de personnel prévisible.

Toutefois, rappelons qu'en tout temps, seuls les infirmières et infirmiers sont à même d'évaluer leur capacité à exercer. En tant que professionnels, ils doivent toujours se référer à leur code de déontologie, indépendamment du milieu de soins dans lequel ils exercent. Avant de quitter leur quart de travail, ils doivent s'assurer de prendre les moyens raisonnables en vue de veiller à la continuité des soins et traitements en avisant leur gestionnaire de leur incapacité à poursuivre leur travail, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils doivent assurer leur propre relève. La responsabilité repose sur les gestionnaires qui ont la responsabilité d'assurer la qualité des soins et services.

Rappelons que le Code de déontologie des infirmières et infirmiers ne doit pas être utilisé par l'employeur pour gérer une situation prévisible de manque de ressources ni pour exercer de la pression auprès de ses employés, et inversement, par les infirmières et infirmiers afin de signifier leur refus de principe du TSO ou pour cautionner un geste collectif.

