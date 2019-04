Le ministère de la Justice et les centres de justice de proximité présents au 22e Salon VISEZ DROIT





MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, souligne la tenue du 22e Salon VISEZ DROIT, organisé par le Barreau de Montréal.

À l'occasion de cette activité, l'équipe du ministère de la Justice sera sur place pour faire la promotion de la consultation publique sur la réforme du droit de la famille, qui se déroule jusqu'au 28 juin 2019. Les citoyens qui visiteront le kiosque du Ministère pourront obtenir de l'information sur le processus de consultation et répondre sur place à un sondage en ligne sur la réforme. Des renseignements sur les autres services du Ministère seront également disponibles.

Par ailleurs, le Ministère partage, encore cette année, son kiosque avec les centres de justice de proximité du Québec. Ceux-ci proposent des services gratuits d'information juridique, de soutien et d'orientation, en personne et par téléphone. Ces centres sont financés par le Fonds Accès Justice, sous la responsabilité du Ministère.

« Tous les Québécois devraient pouvoir faire valoir leurs droits. En tant que ministre de la Justice, je salue les efforts déployés par l'équipe du Barreau de Montréal pour l'organisation du Salon VISEZ DROIT, qui permet à tant de citoyens et citoyennes de s'informer sur leurs droits et leurs recours. Je les invite donc à visiter en grand nombre le Salon et à venir rencontrer les équipes du Ministère et des centres de justice de proximité. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

Pour en savoir plus sur la consultation publique, visitez le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca/famille .

Centres de justice de proximité : www.justicedeproximite.qc.ca .

