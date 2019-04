Santé Canada verse du financement à la Société canadienne du sang pour poursuivre l'amélioration du don et de la greffe d'organes et de tissus au Canada





Le financement sera axé sur l'augmentation de la sensibilisation, la formation des professionnels, l'échange de pratiques exemplaires et l'amélioration du système

OTTAWA, le 8 avril 2019 /CNW/ - Un donneur d'organes et de tissus peut améliorer la vie de plus de 75 personnes et sauver jusqu'à huit vies. Les besoins sont critiques : il y a en ce moment plus de 4?400 personnes en attente d'une greffe au Canada, mais seule une fraction de Canadiens sont inscrits comme donneurs.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui le versement à la Société canadienne du sang d'un financement additionnel de 3,4 millions de dollars sur deux ans pour poursuivre l'amélioration du système de don et de greffe d'organes et de tissus au Canada. Ce financement sera consacré à quatre secteurs prioritaires : les campagnes d'éducation et de sensibilisation publiques, la formation des professionnels, la mise en oeuvre et l'élaboration de pratiques exemplaires et amélioration du système en vue d'un accès efficace aux soins en temps opportun.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont investi plus de 70 millions de dollars depuis 2008 à l'appui des efforts de la Société canadienne du sang pour établir son rôle de coordonnateur national du système de don et de greffe d'organes et de tissus. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec la Société canadienne du sang, les provinces, les territoires et d'autres intervenants pour faire augmenter les taux de don d'organes et de tissus, de même que pour renforcer le système de don et de greffe partout au Canada.

Citations

« Le don d'organes et de tissus sauve des vies et profite tant aux personnes greffées qu'à leurs familles. J'encourage tous les Canadiens à parler à leurs proches de ce sujet important. Veillez à ce que vos proches connaissent vos souhaits et à ce que vous connaissiez les leurs. C'est avec joie que j'annonce du financement qui améliorera encore notre système de manière à ce que les Canadiens aient un accès davantage efficace aux soins en temps opportun. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

«?Cet investissement supplémentaire de la part de Santé Canada est un soutien apprécié alors que nous cherchons à promouvoir les dons et les greffes d'organes au Canada. Avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et fédéral, ainsi que les chefs des communautés de don et de greffes d'organes, nous avons été témoin de grands progrès depuis 2008. Il reste encore beaucoup à faire et nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour ce financement accru et le leadership alors que nous déployons plus d'efforts dans ces secteurs prioritaires.?»

Dr. Graham Sher, Chef de la direction

Société canadienne du sang

Faits en bref

Chaque année, des milliers de Canadiens s'ajoutent aux listes d'attente pour des organes. Plus de 4?400 personnes sont en attente d'une greffe d'organe au Canada , et environ 250 personnes meurent en attente d'une greffe.

, et environ 250 personnes meurent en attente d'une greffe. La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif. Dans le domaine des organes et des tissus, elle gère la liste d'attente nationale ainsi que les registres de partage d'organes interprovinciaux et collabore avec les programmes de dons provinciaux sur des initiatives qui visent à améliorer l'efficacité du système.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute à la somme de 3,58 millions de dollars que Santé Canada verse annuellement à la Société canadienne du sang. Les provinces et les territoires (le Québec fait des contributions à part) versent aussi collectivement environ 3,58 millions de dollars par année.

Le gouvernement du Canada était fier d'appuyer la motion M-189 sur le don d'organes, qui fut adoptée à l'unanimité par la Chambre des communes le 21 novembre 2018.

Liens connexes

