Du lundi 8 au jeudi 11 avril 2019 - Le 22e Salon VISEZ DROIT du Barreau de Montréal met l'accent sur une justice d'avant-garde

MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - Sous la présidence d'honneur du juge en chef de la Cour suprême du Canada, le très honorable Richard Wagner, c.p., la 22e édition du Salon VISEZ DROIT du Barreau de Montréal offrira un contenu innovateur à ses visiteurs au complexe Desjardins à Montréal, du 8 au 11 avril 2019. Sous le thème « Pour une justice d'avant-garde », le plus grand salon d'information juridique au Québec présentera gratuitement de l'information juridique variée et axée sur l'actualité juridique dans un cadre éducatif et interactif.

Pour le bâtonnier du Barreau de Montréal, Me Michel P. Synnott, l'édition 2019 du Salon VISEZ DROIT reflète bien la volonté du Barreau de Montréal de voir les divers acteurs du milieu agir de façon novatrice dans leur quête pour une justice d'avant-garde. Avec beaucoup de créativité, le Salon VISEZ DROIT permet aux citoyens de parfaire leurs connaissances en matière juridique, en plus de leur donner un accès exceptionnel à des experts du droit. « Depuis 22 ans, cette rencontre annuelle aide les visiteurs à mieux saisir l'évolution du droit et son impact sur eux, tout en les soutenant personnellement par le biais des consultations gratuites », a déclaré le bâtonnier Synnott.

Activités sur des sujets brûlants d'actualité et consultations gratuites

Durant les quatre jours du Salon VISEZ DROIT, les visiteurs pourront s'informer au sujet de thèmes très diversifiés et consulter gratuitement des avocats qui répondront à leurs interrogations, qu'elles portent sur des sujets personnels ou sur le démarrage et l'évolution d'une entreprise. Les kiosques d'information d'une trentaine d'organismes constitueront également une excellente source d'information.

Lundi 8 avril

La première journée du Salon VISEZ DROIT commencera par la simulation d'une entrevue d'embauche La question qui tue. Cachant quelques questions illégales, ce jeu de rôles précédera une discussion avec une avocate de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Le salon sera ensuite inauguré sous la présidence d'honneur du juge en chef de la Cour suprême du Canada, le très honorable Richard Wagner, alors que le bâtonnier Synnott remettra les prix VISEZ DROIT à Mme Nathalie Otis, psychologue (volet public) et Me Michel Huot (volet juridique). Le jeu-questionnaire Chez moi, mais pas trop... permettra au public de se renseigner sur les nouvelles réalités juridiques en matière de logement. Un an après le mouvement de dénonciation du harcèlement sexuel, la discussion #moiaussi... et le doute raisonnable, lui? présentera les tenants et aboutissants de la preuve requise en matière criminelle. Les visiteurs termineront leur journée au salon avec Initiation - Euphorie - Cauchemar, une activité relatant les étapes du processus judiciaire à partir de l'histoire d'une étudiante qui, à la suite d'une soirée universitaire bien arrosée, tombe dans un coma éthylique et subit d'importants dommages neurologiques.

Mardi 9 avril

En avant-midi, deux sketchs joués par des élèves du primaire, intitulés Dessine-moi une famille et Une vie de chien, permettront de réfléchir avec des experts sur les divers modèles de famille et sur les droits des animaux. En après-midi, le jeu-questionnaire SuperVISEZ DROIT permettra au jeune public d'en apprendre un peu plus sur les droits et obligations. L'activité sera suivie du jeu interactif La tête de l'emploi, où on tente d'identifier le juge parmi divers intervenants du milieu juridique, puis de Déconstruire et reconstruire la justice, où des étudiants tenteront de trouver des solutions à des situations injustes.

Mercredi 10 avril

La simulation d'une séance de l'Assemblée nationale intitulée Madame la présidente... présidée par Mme Marie Grégoire présentera le processus de modification des lois. Les courts sketchs d'Erreurs de parcours illustreront diverses situations où les droits sont affectés, suivis d'une discussion avec des juristes. Le jeu-questionnaire En route vers mes droits portera sur l'application des notions juridiques dans différents sujets (sécurité routière, consommation et travail). Enfin, la cérémonie de remise des prix du concours d'essai littéraire « La justice a bonne mine » dévoilera les étudiants s'étant distingués pour leurs textes portant sur les enjeux découlant de la légalisation du cannabis ou sur la citoyenneté responsable.

Jeudi 11 avril

La dernière journée s'amorcera avec le jeu-questionnaire Justice filante sous le thème « Pour une justice d'avant-garde ». Les Débats oratoires verront ensuite s'opposer des étudiants défendant chacun une position déterminée au hasard. Le procès et la médiation simulés Procès v. Médiation donneront lieu à des solutions très différentes visant à réparer le même faux pas médical. Enfin, deux équipes d'avocats s'affronteront lors de la joute d'improvisation ImproVISEZ DROIT arbitrée par le comédien François-Étienne Paré.

Une programmation diversifiée et gratuite

Des consultations juridiques gratuites tous les jours, de 9 h 30 à 16 h 30 (9 h 30 à 18 h 30 le jeudi)

Des jeux interactifs, sous le signe de l'humour

Des simulations de procès ou de médiation, si près de la réalité

Des échanges animés et éducatifs, mettant en vedette des personnalités publiques et des professionnels du milieu

De courtes pièces de théâtre et des concours

Sur la Grande-Place du complexe Desjardins, entre 9 h 30 et 16 h 30 tous les jours, une trentaine d'exposants répondront aussi aux questions des visiteurs qui y trouveront des conseils juridiques et sociaux utiles et gratuits.

Des partenaires fidèles et essentiels

Le Barreau de Montréal compte sur le précieux partenariat tissé avec ses partenaires : Justice Canada, Justice Québec, la Chambre de l'assurance de dommages, la Chambre de la sécurité financière, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Trudel Johnston & Lespérance, le complexe Desjardins, Zoom marketing interactif, Décor Experts Expo, Solotech, Version Image Plus, Thomson Reuters, Wilson & Lafleur, Druide informatique, 98,5, le Journal de Montréal et le journal 24 heures.

Pour de plus amples renseignements : www.salonvisezdroit.com

NOTE AUX MÉDIAS : Pour toute demande d'entrevue ou de matériel visuel, communiquez avec Chantale Baar.

