iA Groupe financier annonce la nomination de Marie-Annick Bonneau à la tête des relations avec les investisseurs





QUÉBEC, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce la nomination de Marie-Annick Bonneau à la tête des relations avec les investisseurs. Cette nomination prend effet aujourd'hui.

Marie-Annick Bonneau, avocate et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval, s'est jointe à l'entreprise en 1995. Depuis 2015, elle était directrice de la gestion des risques réglementaires et opérationnels et chef de la conformité chez iA Groupe financier.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Madame Bonneau préparera, entre autres, les communications nécessaires pour expliquer les résultats du groupe, assurera les relations avec les agences de crédit, les analystes financiers et les investisseurs institutionnels et supervisera les relations avec les médias. Elle assurera également le leadership en matière de développement durable pour iA Groupe financier et présidera le comité de développement durable.

Marie-Annick Bonneau relèvera de Jacques Potvin, vice-président exécutif, actuaire en chef et chef des finances de iA Groupe financier.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 10:50 et diffusé par :