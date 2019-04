Statistique Canada publiera les rapports des consultations et discussions sur le Recensement de la population de 2021





OTTAWA, le 8 avril 2019 /CNW/ - Statistique Canada est heureux d'annoncer la publication du rapport « Résultats de la consultation du Recensement de la population de 2021 : Ce que nous ont dit les Canadiens » et du « Rapport sur les discussions régionales : examen des questions du recensement sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits ».

Statistique Canada a mené d'amples consultations et discussions sur le contenu du Recensement de la population de 2021. Ces rapports décrivent les constatations sur la pertinence des données, leur utilisation et les lacunes relatives au Recensement de la population, et contiennent une rétroaction détaillée des organismes et des particuliers représentant différents ministères, les Premières Nations, les Métis, les Inuits, le grand public, le milieu universitaire, les groupes d'intérêts particuliers ainsi que le secteur privé.

Statistique Canada tient à remercier toutes les personnes qui ont participé aux consultations et discussions sur le Recensement de la population de 2021. La participation sans précédent témoigne du grand intérêt des Canadiens à contribuer au façonnement d'une source importante de données démographiques et sociales qui soutient la prise de décisions et la réalisation d'analyses.

Le rapport « Résultats de la consultation du Recensement de la population de 2021 : Ce que nous ont dit les Canadiens » sera publié le 8 avril 2019, et le « Rapport sur les discussions régionales : examen des questions du recensement sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits » sera publié le 15 avril 2019 sur le site Web de Statistique Canada.

This statistical announcement is also provided in English.

