Avis aux médias - Le ministre Bains soulignera le premier anniversaire de la Stratégie en matière de propriété intellectuelle





MISSISSAUGA, ON, le 8 avril 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, mettra en valeur la Stratégie en matière de propriété intellectuelle du Canada lors d'une réception organisée par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada en l'honneur de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Pour lancer l'événement, le ministre Bains s'adressera à des agents de brevets, des agents de marques de commerce et des avocats spécialisés en propriété intellectuelle et fera le point sur les récentes réalisations tributaires de la stratégie, y compris la création du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce et le lancement du programme Collectif de brevets.

Date : Le mardi 9 avril 2019



Heure : 18 h (heure de l'Est)



Lieu : Édifice du Sénat du Canada

Salle C-128

2, rue Rideau

Ottawa (Ontario)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

