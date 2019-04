100 employés de Location d'outils Simplex en déplacement à Rimouski pour une semaine





MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - Du 9 au 12 avril 2019, la haute direction de Location d'outils Simplex et l'ensemble des directeurs de succursales et d'ateliers du réseau, soit une centaine de personnes venues de toute la province du Québec et de l'Est de l'Ontario, se rassembleront à Rimouski dans le cadre de la réunion annuelle de l'entreprise.

D'ordinaire organisé dans le Centre du Québec pour des raisons de facilité d'accès, cet événement corporatif se tient pour la première fois dans le Bas St-Laurent, où Simplex est installée depuis un an et demi, après avoir fait l'acquisition de Location Dilau à Rimouski en novembre 2017. Ce déplacement massif témoigne de la volonté d'Euclide Véronneau, directeur général et 5e génération de Véronneau à la tête de Simplex, de s'impliquer davantage dans les régions où l'entreprise est présente.

Véritable coup d'envoi de la saison forte de la location d'outils et d'équipements, cette grand-messe est l'occasion pour la haute direction de Simplex de communiquer à ses équipes les objectifs, les enjeux et les projets de l'année à venir. Pour cette première rimouskoise, l'événement revêt évidemment une couleur locale ! Organisée en collaboration avec Tourisme Rimouski, cette réunion est l'occasion pour les gens de Simplex de découvrir la région de Rimouski, sa culture, son riche patrimoine et bien sûr sa gastronomie. Au programme de cette semaine, plusieurs temps forts dont un souper de crabe traditionnel, une rencontre avec plusieurs microbrasseurs et distillateurs locaux ou encore de la tire à l'érable en provenance d'une érablière voisine.

Côté logistique, Simplex a affrété trois autobus pour emmener ses employés jusqu'à Rimouski. Sur place, ils logeront à l'Hôtel Rimouski pour bénéficier d'un autre atout incontournable de la région : la vue imprenable sur le fleuve St-Laurent !

Après Rimouski, rendez-vous au Printemps 2020 pour découvrir la deuxième étape du "tour des régions" de Location d'outils Simplex. Avec 36 succursales réparties dans l'ensemble de Québec et l'Est de l'Ontario, il y a l'embarras du choix !

À propos de Location d'outils Simplex

Location d'outils Simplex est une entreprise familiale québécoise spécialisée dans la location d'outils et d'équipements aux professionnels de la construction, industries et particuliers.

Fondée en 1907 par Louis-Henry Véronneau, la compagnie est aujourd'hui dirigée par Euclide Véronneau, 5ème génération de Véronneau à la tête de la société. Forte d'une flotte de plus de 55 000 outils et équipements, Simplex compte plus de 500 employés et un réseau de 36 succursales à travers le Québec et l'Est de l'Ontario.

Soucieuse de répondre au mieux aux besoins de sa clientèle, Simplex propose également des formations d'utilisation sécuritaire, un service de réparations mécaniques en entreprise ainsi qu'un service de location dédié à l'industrie du cinéma.

Location d'outils Simplex fait partie des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2000.

