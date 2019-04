Conservation de la nature Canada reçoit un don d'un million de dollars de J. D. Irving, Limited





FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 08 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion de la Semaine nationale de la conservation de la nature, Conservation de la nature Canada (CNC) a annoncé avoir reçu un don important et généreux de J.D. Irving, Limited à hauteur d'un million de dollars, en faveur de sa campagne nationale Laissez votre signature. Ce don permettra à CNC de conserver plus d'habitats pour la faune, de mener à bien des projets scientifiques et de recherche sur la conservation, ainsi que de financer des stages pour étudiants et des programmes de bénévolat.



« Au nom de Conservation de la nature Canada, j'aimerais exprimer notre gratitude à J.D. Irving, Limited pour cette contribution exceptionnelle », a déclaré John Lounds, président et premier dirigeant de Conservation de la nature Canada. « J'aimerais également remercier Jim Irving pour son leadership pendant 17 ans, au cours des campagnes nationales de collecte de fonds, passées et présentes, de CNC. Ce don aidera CNC à protéger plus d'habitats et d'espèces en péril, à connecter davantage de Canadiens de la nature et à inspirer la prochaine génération de leaders en conservation. »

Le don d'un million de dollars porte à plus de cinq millions de dollars les contributions totales de J.D. Irving, Limited en faveur de CNC, y compris les terres conservées. En tant que partisan de longue date, J.D. Irving, Limited a confié à CNC des milliers d'hectares à des fins de conservation, dont 3 640 hectares de terres de grande valeur écologique dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et une propriété située dans l'estuaire Musquash, près de Saint John, au Nouveau-Brunswick.

« Nous apprécions le partenariat de longue date que nous entretenons avec Conservation de la nature Canada et qui repose sur une collaboration et de solides recherches scientifiques », a déclaré James D. Irving, co-directeur général de J.D. Irving, Limited. « Nous travaillons depuis un certain temps avec CNC pour protéger les zones d'importance écologique dans les Maritimes. Cette initiative vient s'ajouter aux efforts déployés dans le cadre du programme volontaire de conservation des régions uniques de notre société (représentant aujourd'hui plus de 1 450 sites) et de conservation des forêts anciennes, ainsi qu'à notre investissement annuel de 1,5 million de dollars dans la recherche forestière. »

La campagne Laissez votre signature de CNC à hauteur de 750 millions de dollars est la plus grande campagne de financement privée en faveur de la conservation de l'histoire du Canada. Le don de J.D Irving, Limited appuiera les objectifs ambitieux de CNC visant à mettre en place au moins 500 nouveaux projets de conservation des terres et 10 grands projets de conservation des terres de grande envergure à travers le Canada. Au Canada atlantique, ces projets comprennent :

La réserve naturelle de l'estuaire Musquash près de Saint John;

Un vaste habitat de terres humides à Kingsboro, à l'Île-du-Prince-Édouard;

Un projet de conservation côtière à Freshwater Bay près de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Lien vers la vidéo:

https://youtu.be/AsBEwN8fJTg

À propos

Chef de file en conservation de terres privées au Canada et organisme sans but lucratif, Conservation de la nature Canada (CNC) oeuvre à la protection de nos milieux naturels les plus précieux et des espèces qu'ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la protection de plus de 1,1 million d'hectares (2,8 millions d'acres) d'un océan à l'autre, dont plus de 31 000 hectares (77 000 acres) dans les provinces de l'Atlantique. Pour en savoir plus, visitez conservationdelanature.ca.

