Eugin : selon une étude, les patients de PMA souhaitent plus de recherche sur les effets secondaires des médicaments, les aspects psychologiques de l'infertilité et l'impact de l'alimentation





- À l'aide d'un questionnaire soumis à près de mille patients en Espagne, en Italie, au Danemark, au Brésil et en Colombie, le groupe Eugin a réalisé la première étude internationale sur la recherche en infertilité

BARCELONE, Espagne, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- Les patients qui ont recours à la procréation assistée réclament davantage de recherche sur les effets secondaires des traitements pharmacologiques, sur les aspects psychologiques et sur l'impact de l'alimentation lorsqu'ils font face à un problème d'infertilité. C'est ce que démontre l'étude originale du groupe Eugin adressée sous forme de questionnaire à un public international de 945 patients (hommes et femmes) de ses 12 centres situés en Espagne, en Italie, au Danemark, en Colombie et au Brésil.

Cette étude, signée par 25 experts et menée en catalan, en danois, en anglais, en français, en portugais et en espagnol, avait pour but de déterminer les sujets associés à l'infertilité et à la procréation assistée qui, suivant les préoccupations des patients, nécessitaient des recherches urgentes. Des enquêtes de ce type ont déjà été effectuées dans d'autres domaines médicaux concernant les maladies chroniques ou graves comme le cancer. Toutefois, il s'agit d'une première dans le domaine de l'infertilité et de la procréation assistée.

Les chercheurs ont divisé le questionnaire en trois grands blocs (causes et prévention de l'infertilité, traitement et procréatique, et aspects psychologiques), et ont demandé aux participants de poser les questions qui les intéressaient dans chacun de ces blocs. Les réponses ont été analysées pour établir un classement de 30 sujets d'où ont été extraites les dix priorités en matière de recherche pour les patients.

Arrivent en tête, avec une fréquence de 51,6 %, les effets secondaires (à court et à long terme) des traitements pharmacologiques (traitements hormonaux de stimulation ovarienne). Viennent ensuite les aspects psychologiques de l'infertilité (risque de dépression, l'anxiété de ne pas avoir d'enfants, l'impact familial et social, entre autres) à une fréquence de 35,7 %, puis l'impact de l'alimentation sur la fertilité à 25,9 %.

Les thèmes suivants complètent la liste des priorités en matière de recherche : réussite de la PMA (24,8 %), habitudes de vie (20 %), risques associés à la PMA (18,5 %), thérapies alternatives (18,5 %), influence de l'exercice physique (15,4 %), qualité des ovocytes et réserve ovarienne (9,5 %) ; et causes génétiques et héréditaires de l'infertilité (9,5 %).

Priorités différentes

« Nous savions que les effets secondaires des traitements pharmacologiques arriveraient en tête des priorités, mais nous avons été surpris de voir que les patients se préoccupaient des sujets liés à l'alimentation. Peut-être parce qu'il s'agit d'un aspect qu'il est relativement facile de modifier », explique Dr Desirée García, principale responsable de l'étude. « On nous a demandé par exemple s'il existait des vitamines ou des aliments qui préviendraient l'infertilité. »

Dr García souligne également l'intérêt porté aux aspects psychologiques affectant les personnes qui subissent des traitements de procréation assistée et auxquels les médecins n'accordent pas toujours assez d'importance.

Approche holistique de l'infertilité

Selon Dr Rita Vassena, directrice scientifique du groupe Eugin, cette étude fait ressortir un point précieux : « L'importance qu'accordent les patients à une approche holistique de l'infertilité ». Elle confirme que son équipe en fera un de ses sujets de recherche future : « Ce sont des personnes que nous traitons, et non des maladies. Nous devons donc étudier la meilleure façon de le faire. Dans le cas présent, l'implication du groupe Eugin dans la recherche doit cadrer avec les besoins de nos patients. Nous devons donc intensifier nos efforts dans les domaines qu'ils nous ont clairement indiqués. »

Elle conclut : « J'aimerais également encourager la communauté scientifique et les organismes accordant les crédits de recherche à prendre en considération l'opinion des patients clairement exprimée dans cette étude lorsqu'ils décident de leurs priorités. »

