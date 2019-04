Le gouvernement du Canada lance l'appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole





GATINEAU, QC, le 8 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tient à souligner l'importante contribution des bénévoles au Canada. Les Prix pour le bénévolat du Canada offrent justement l'occasion de remercier ceux et celles qui sont déterminés à bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes. Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé le lancement de l'appel de candidatures des Prix pour le bénévolat du Canada, qui se déroulera jusqu'au 21 juin 2019. C'est l'occasion pour tous les Canadiens de proposer la candidature d'une personne exceptionnelle, d'un organisme sans but lucratif qui aide à trouver des solutions novatrices à des problèmes sociaux, ou d'une entreprise qui fait preuve de responsabilité sociale dans sa communauté.

Cette année, 21 prix seront remis lors d'une cérémonie qui aura lieu en avril 2020. Les gagnants auront la chance de donner au suivant : les lauréats des prix régionaux pourront désigner un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 5 000 $, et le lauréat du prix national pourra nommer un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 10 000 $.

Les candidatures sont acceptées dans les catégories suivantes :

un prix national, le Prix Thérèse- Casgrain pour l'engagement de toute une vie , pour les personnes qui font du bénévolat depuis au moins 20 ans;

, pour les personnes qui font du bénévolat depuis au moins 20 ans; cinq prix régionaux Leader émergent , pour les jeunes bénévoles âgés de 18 à 30 ans;

, pour les jeunes bénévoles âgés de 18 à 30 ans; cinq prix régionaux Leadership communautaire , pour les bénévoles ou les groupes de bénévoles;

, pour les bénévoles ou les groupes de bénévoles; cinq prix régionaux Leadership d'entreprise , pour les entreprises qui font preuve de responsabilité sociale dans leurs pratiques, notamment la promotion et la facilitation du bénévolat à l'échelle locale, régionale et nationale, ainsi que les entreprises sociales à but lucratif et sans but lucratif qui se consacrent à la création d'avantages sociaux, culturels ou environnementaux pour leur communauté;

, pour les entreprises qui font preuve de responsabilité sociale dans leurs pratiques, notamment la promotion et la facilitation du bénévolat à l'échelle locale, régionale et nationale, ainsi que les entreprises sociales à but lucratif et sans but lucratif qui se consacrent à la création d'avantages sociaux, culturels ou environnementaux pour leur communauté; cinq prix régionaux Innovation sociale, pour les organismes sans but lucratif, y compris les entreprises sociales sans but lucratif, qui trouvent et utilisent des approches novatrices pour lutter contre les problèmes sociaux dans leur communauté.

Présentez la candidature d'une personne, d'un organisme sans but lucratif ou d'une entreprise dès maintenant! Pour en savoir plus et pour soumettre une candidature, visitez le site Canada.ca/prix-benevolat.

Citation

« Les bénévoles jouent un rôle central dans chaque communauté, et le moins que nous puissions faire est de leur faire savoir qu'ils ont une influence positive. Les Prix pour le bénévolat du Canada donnent aux Canadiens l'occasion de dire merci et de souligner le travail des bénévoles. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Plus de 15 000 bénévoles mettent leur temps et leurs compétences au service des autres chaque jour au Canada .

. Chaque année, près de 13 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus donnent de leur temps et près de deux fois plus de Canadiens (82 %) font un don en argent à un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif.

Cette année, l'appel de candidatures des Prix pour le bénévolat du Canada se déroule du 8 avril au 21 juin 2019.

Document d'information

Prix pour le bénévolat du Canada

L'objectif des Prix pour le bénévolat du Canada est d'honorer les bénévoles et de mettre en évidence à l'échelle nationale la contribution bénévole de personnes, d'organismes sans but lucratif et d'entreprises à leur communauté. Les Prix s'inscrivent dans la volonté du gouvernement du Canada de promouvoir des solutions novatrices à des problèmes locaux.

Cette année, l'appel de candidatures des Prix pour le bénévolat du Canada se déroule du 8 avril au 21 juin 2019.

Au total, 21 prix seront remis, tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle nationale.

Il y a 20 prix régionaux, quatre pour chacune des cinq régions du Canada (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies, et Colombie-Britannique et Nord) :

Leader émergent (pour les jeunes bénévoles âgés de 18 à 30 ans)

Leadership communautaire (pour les bénévoles ou les groupes de bénévoles)

Leadership d'entreprise (pour les entreprises et les entreprises sociales à but lucratif et sans but lucratif qui se consacrent à la création d'avantages sociaux, culturels ou environnementaux)

Innovation sociale (pour les organismes sans but lucratif, y compris les entreprises sociales sans but lucratif, qui trouvent et utilisent des approches innovatrices pour lutter contre les problèmes sociaux dans leur communauté)

Il y a aussi un prix national :

Prix Thérèse- Casgrain pour l'engagement de toute une vie (pour les bénévoles à l'oeuvre depuis au moins 20 ans)

Récompense accordée aux lauréats

Les lauréats seront invités à assister à une cérémonie où le gouvernement du Canada leur rendra hommage. De plus, les lauréats des prix régionaux pourront choisir un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 5 000 $, alors que le lauréat du Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie pourra désigner un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 10 000 $.

Les lauréats sont sélectionnés à l'issue d'un processus d'évaluation en trois étapes :

Des représentants du Ministère vérifient que les candidatures proposées satisfont aux critères d'admissibilité. Des évaluateurs régionaux représentant des bénévoles de partout au pays étudient les candidatures admissibles en fonction des critères établis et dressent une liste des meilleurs candidats à l'intention du Comité consultatif national. Le Comité consultatif national, formé de 11 membres bénévoles de diverses régions du pays, évalue les candidatures les mieux cotées et conseille le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social dans sa décision finale.

