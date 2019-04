Nouvelles occasions de bénévolat pour les jeunes Canadiens du Nord





Le programme Expedition to Community mobilisera environ 300 jeunes par l'entremise de Service jeunesse Canada

OTTAWA, le 8 avril 2019 /CNW/ - La prospérité future du Canada dépend de la possibilité des jeunes Canadiens à acquérir l'expérience et les compétences dont ils ont besoin pour réussir. C'est pourquoi le député de Pontiac, Will Amos, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, le lancement du nouveau programme Expedition to Community, qui vise à inciter les jeunes Canadiens à faire du bénévolat dans cinq communautés inuites situées dans quatre régions du Nord : le Nunatsiavut, le Nunavut, le Nunavik et l'Inuvialuit.

Dans le cadre de ce programme, un groupe principal de 50 jeunes en incitera jusqu'à 250 autres à faire des activités de bénévolat uniques ciblant les problèmes et les besoins des communautés nordiques. Ces premiers participants trouveront l'inspiration et acquerront des compétences clés dans des milieux favorables, grâce à des possibilités d'apprentissage adaptées à leurs aspirations et à leurs intérêts.

Le programme E2C est géré par la fondationStudents on Ice, qui sensibilise les jeunes à l'importance de la contribution des régions polaires du Canada. Students on Ice reçoit des fonds par l'entremise de Service jeunesse Canada. Cela a fait un an en janvier que le premier ministre et ministre de la Jeunesse, Justin Trudeau, a lancé la phase de conception de Service jeunesse Canada afin de promouvoir la responsabilité sociale chez les jeunes Canadiens. Ce programme offre aux jeunes des possibilités de bénévolat enrichissantes qui leur permettront d'avoir un effet positif sur leur collectivité et les aideront à acquérir des compétences qui leur seront utiles toute leur vie.

Citations

« Service jeunesse Canada donne aux jeunes l'occasion de bâtir un programme conçu pour eux. Grâce à des programmes de services dirigés par des jeunes comme Expedition to Community, le gouvernement aide la jeunesse canadienne à développer ses forces et à acquérir des expériences de vie essentielles. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Service jeunesse Canada répond aux besoins des communautés grâce à des programmes novateurs comme Expedition to Community, qui permettent aux jeunes des régions rurales et éloignées d'enrichir leurs communautés et de bâtir un Canada meilleur pour tous. J'ai bien hâte de constater l'influence croissante des jeunes leaders à l'échelle du pays. »

- Will Amos, député de Pontiac

Les faits en bref

Service jeunesse Canada aide les jeunes à acquérir des compétences précieuses et à avoir des répercussions positives sur les communautés canadiennes. Le programme est conçu pour atteindre les objectifs fondamentaux suivants : instaurer une culture de bénévolat chez les jeunes Canadiens?; obtenir des résultats concrets pour les communautés; favoriser la croissance personnelle par l'appartenance à une équipe diversifiée de pairs; avoir des effets durables sur les participants.

aide les jeunes à acquérir des compétences précieuses et à avoir des répercussions positives sur les communautés canadiennes. Le programme est conçu pour atteindre les objectifs fondamentaux suivants : instaurer une culture de bénévolat chez les jeunes Canadiens?; obtenir des résultats concrets pour les communautés; favoriser la croissance personnelle par l'appartenance à une équipe diversifiée de pairs; avoir des effets durables sur les participants. Dans le budget de 2019, le gouvernement propose d'investir 314,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, puis 83,8 millions par année subséquente, afin de faire de Service jeunesse Canada le programme de bénévolat canadien par excellence pour les jeunes. Le gouvernement propose d'élargir cette initiative grâce à des occasions de bénévolat, des subventions et des incitatifs additionnels créés avec les jeunes, afin que tous ceux qui veulent changer les choses aient la chance de le faire.



le programme de bénévolat canadien par excellence pour les jeunes. Le gouvernement propose d'élargir cette initiative grâce à des occasions de bénévolat, des subventions et des incitatifs additionnels créés avec les jeunes, afin que tous ceux qui veulent changer les choses aient la chance de le faire. Service jeunesse Canada offre un service de jumelage en ligne par l'entremise de Bénévoles Canada qui aide les jeunes à trouver des possibilités de bénévolat correspondant à leurs intérêts.



offre un service de jumelage en ligne par l'entremise de Bénévoles qui aide les jeunes à trouver des possibilités de bénévolat correspondant à leurs intérêts. Les jeunes Canadiens de 15 à 30 ans prêts à concrétiser leurs idées de services communautaires sont également invités à visiter le site Canada.ca/ServiceJeunesseCanada et à présenter une demande de microsubvention d'un montant fixe de 250 $, 750 $ ou 1 500 $. L'organisme TakingITGlobal, grâce à l'appui du gouvernement, verse et administre ces subventions de services communautaires.

Liens connexes

Service jeunesse Canada

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 10:00 et diffusé par :