Nouveau film au Planétarium Rio Tinto Alcan - Préparez votre Passeport pour l'Univers!

MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la programmation 2019 d'Espace pour la vie, le Planétarium Rio Tinto Alcan présente Passeport pour l'Univers, un tout nouveau film qui s'inscrit parfaitement dans la thématique Tracez l'histoire de l'évolution mise de l'avant par les musées cette année. Au programme, un voyage qui nous transporte de la Terre vers les plus grandes structures de l'Univers et la réponse à une question fondamentale : Quelle place occupons-nous dans cette vaste étendue interstellaire?

PASSEPORT POUR L'UNIVERS (DÈS LE 11 AVRIL 2019)

Un billet donne accès à tous les spectacles du jour au Planétarium Rio Tinto Alcan.

Un voyage inoubliable dans le cosmos

Créé en 2005 par l'American Museum of Natural History de New York en collaboration avec la NASA, le film Passeport pour l'Univers a été totalement remastérisé en 2017 grâce à l'appui de la California Academy of Sciences de San Francisco. Combinant des images spectaculaires et

d'une exactitude sans précédent, la nouvelle version de ce film est basée sur les plus récentes découvertes astronomiques mondiales. En traçant l'histoire de l'Univers, le public prend toute la mesure du cosmos et de son incroyable évolution.

Guidé par la voix de la comédienne Anne Dorval en français et de celle de l'acteur Tom Hanks en anglais, le spectateur passe d'abord au travers des anneaux de Saturne pour ensuite entrer au coeur de la nébuleuse d'Orion avant de s'aventurer dans le zoo extragalactique et de sauter dans un trou noir imaginaire pour revenir sur la Terre. Un fabuleux parcours cosmique, une randonnée futuriste où la science, l'art et l'émotion ne font qu'un!

NOUVEAU : FEMMES D'IMPACT, UNE EXPOSITION QUI INVITE À LA RÉFLEXION

À ce jour, quelque 1 700 cratères de Lune ont été répertoriés et nommés et pourtant, seulement 30 d'entre eux portent des noms féminins. Au firmament de la renommée figurent notamment la chimiste Marie Curie, l'astronaute Judith Arlene Resnik et l'astronome Williamina Fleming. L'exposition Femmes d'impact de l'artiste montréalaise Bettina Forget présente 30 croquis de cratères lunaires rendant hommage aux femmes et dénonçant au passage leur sous-représentation dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

Tracez l'histoire de l'évolution

En 2019, Espace pour la vie explorera la nature et la biodiversité à travers le prisme de l'évolution. Comment des phénomènes, échelonnés sur plusieurs millénaires, ont-ils pu construire la fascinante histoire de la vie sur notre planète? Un parcours passionnant à tracer et à découvrir!

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

