L'Hôpital Shriners pour enfants® ? Canada est le partenaire national caritatif 2019 de la course Spartan Race Canada. Ensemble nous soutenons les enfants qui, courageusement, surmontent chaque jour des obstacles.

Nous sommes fiers d'annoncer que la course Spartan Race Canada a, de nouveau, choisi les Hôpitaux Shriners pour enfants® ? Canada comme partenaire national caritatif. La course Spartan Race est chef de file dans le domaine des courses à obstacles et est considérée comme parmi les plus difficiles au monde. Cependant, au fil des ans, les patients des Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada ont démontré que leurs handicaps ne signifient pas nécessairement empêchement. Leur participation à ces événements éprouvants a inspiré familles, amis et communautés partout au pays.

Les Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada partagent une même valeur fondamentale avec la communauté des courses Spartan Race : encourager les individus à développer leur plein potentiel et à atteindre leurs buts. Tous les patients de l'Hôpital Shriners du Canada surmontent quotidiennement des obstacles. L'Hôpital traite des enfants aux prises avec des problèmes orthopédiques et neuromusculaires comme la maladie des « os de verre », la dysplasie de la hanche, la paralysie cérébrale, la scoliose, les déformations des membres et autres conditions complexes.

« Nos patients sont vraiment incroyables ! Rien ne les arrête quand il s'agit de soutenir notre hôpital. En 2019, ils participeront à la majorité des courses à travers le pays. Il y a aussi le bénévolat de nos employés et de la Fraternité des Shriners qui aide les organisateurs à offrir des courses sécuritaires et satisfaisantes. Participer aux courses Spartan est une merveilleuse façon de redonner à la communauté. Je vous invite à venir rencontrer nos patients qui ont des histoires hors du commun à partager. » souligne David Merrett, président du Conseil des gouverneurs.

Qu'est-ce que cela représente pour les enfants que nous traitons?

À titre de partenaire officiel des courses Spartan Race Canada, il y a plusieurs façons de soutenir l'hôpital :

Les coureurs peuvent faire un don au moment de leur inscription au www.spartanrace.ca

Les participants individuels peuvent également faire une levée de fonds pour rendre leur course encore plus significative; les groupes peuvent également faire une levée de fonds pour renforcer l'esprit d'équipe www.hopitauxshrinerspourenfants.org/montreal/spartanrace

Soutenir nos patients exceptionnels et nos patients participant à la course au www.hopitauxshrinerspourenfants.org/montreal/spartanrace

Faites-en une journée amusante en famille; inscrivez vos enfants ou petits-enfants dans l'une des courses Spartan Races Junior au www.spartanrace.ca

Devenir bénévole pour une course Spartan Race au profit de l'hôpital. Communiquez avec Jennifer Bradley au jbradley@shrinenet.org

Les fonds amassés tout au long de la saison des courses Spartan Race seront utilisés pour les soins et services offerts aux patients de l'Hôpital Shriners pour enfants ? Canada et aideront nos professionnels de la santé à poursuivre leur mission durant des générations.

Horaire des courses

Date Location Mai 18, 19 LAURENTIAN 5KM SPRINT WEEKEND MORIN HEIGHTS, MORIN-HEIGHTS QC Juin 1, 2 RED DEER 5KM SPRINT / 13KM SUPER WEEKEND CANADA Juin 15, 16 TORONTO 5KM SPRINT / 13KM SUPER WEEKEND CANADA Juin 29, 30 MONTREAL 50KM ULTRA / 21KM BEAST/ 13KM SUPER Juillet 12, 13, 14 ROCKY MOUNTAIN TRIFECTA WEEKEND CANADA Juillet 27, 28 OTTAWA 5KM SPRINT/ 13KM SUPER WEEKEND CANADA Août 10, 11 CALGARY 5KM SPRINT/ 13KM SUPER CANADA Août 31,

Septembre 1, 2 ONTARIO TRIFECTA WEEKEND CANADA

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada

Établi à Montréal en 1925, les hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada est le seul établissement canadien au sein de l'important réseau des hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. La mission de l'hôpital est de promouvoir la santé et d'offrir traitements et réadaptation aux nourrissons, enfants et jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche, les membres de longueurs différentes ou encore la paralysie cérébrale.

L'hôpital est engagé envers l'excellence et l'innovation en pratique clinique, en recherche et éducation en s'assurant que les patients et leurs familles soient traités avec grande attention, dans un environnement conçu pour les familles. Affilié à l'Université McGill, l'hôpital permet aux médecins résidents et aux professionnels de la santé de profiter de nos installations sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d'offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada.

À propos des courses Spartan Race Canada

Les courses Spartan Race est la première entreprise de course à obstacles au monde et la première en son genre à offrir le chronométrage et des classements mondiaux. Avec plus de 200 événements dans plus de 25 pays prévus, les courses Spartan Race comptent plus d'un million de participants dans le monde et offrent des séries ouvertes à tous les niveaux de condition physique, groupes d'âge et également aux groupes élites. Avec près de 5 millions de fans passionnés, des prolongements de la marque comme Spartan Training, qui comprend des programmes et des entraîneurs certifiés Spartan SGX, et la populaire course Spartan KIDS, les courses Spartan Race ont fait des courses d'obstacles l'un des sports et styles de vie les plus dynamiques au monde.

