Technopôle en réadaptation pédiatrique du CHU Sainte-Justine - L'honorable Mélanie Joly et les ministres Danielle McCann et Lionel Carmant inaugurent les nouveaux locaux





MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre fédérale du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, ainsi que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, ont inauguré aujourd'hui les locaux du Technopôle en réadaptation pédiatrique du CHU Sainte-Justine. L'honorable Mélanie Joly était présente au nom du ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Annoncé en juillet 2017, ce grand projet d'infrastructure a consisté à construire un nouveau bâtiment de 7 060 mètres carrés sur trois niveaux, érigé sur le site du Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME) du CHU Sainte-Justine. Cet édifice abrite le nouveau Technopôle, et permettra de créer un espace de cocréation et d'innovation entre les chercheurs, les cliniciens, les jeunes et leur famille pour faire avancer les connaissances dans le domaine de la réadaptation pédiatrique. L'objectif est de mieux traiter et d'accompagner ces jeunes et leur famille en réduisant les obstacles auxquels ils font face et en leur offrant des services de pointe encore mieux adaptés à leurs réels besoins.

Sur le plan financier, ce projet représente un investissement global de 31,32 M$, notamment partagé entre les deux paliers gouvernementaux, soit 9,4 M$ pour le gouvernement du Québec, par l'entremise du Plan québécois des infrastructures, et 15,66 M$ pour le gouvernement fédéral, dans la cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires. Le CHU Sainte-Justine et les autres partenaires y ont pour leur part contribué à hauteur de 6,26 M$.

Citation :

« Notre gouvernement a investi dans l'infrastructure du CHU Sainte-Justine pour soutenir le nouveau Technopôle en réadaptation pédiatrique. Ce dernier permettra de repenser la réadaptation grâce à la mise en commun des talents et à la réalisation de travaux de recherche collaboratifs. Il profitera non seulement aux employés et aux étudiants du Centre hospitalier universitaire, mais aussi aux enfants et à leur famille partout au Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre fédérale du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Ce nouvel espace ultramoderne permettra de soutenir l'innovation en réadaptation pédiatrique, en favorisant la convergence des expertises et la collaboration entre les divers acteurs du milieu de la recherche. Il deviendra un pôle d'attraction incontournable pour de nombreux experts, et ce, au bénéfice des jeunes vivant avec des limitations fonctionnelles et leur famille, qui pourront profiter des plus récentes percées en réadaptation pour se développer au meilleur de leur potentiel et s'accomplir pleinement au sein de notre collectivité. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis vraiment très fier de la participation de notre gouvernement à ce projet. Celui-ci me tient grandement à coeur parce qu'il permettra à de nombreux enfants de recevoir l'appui nécessaire pour les aider à s'épanouir davantage. Il s'agit d'une priorité pour notre gouvernement, car nous voulons assurer ainsi le meilleur avenir possible pour le Québec, en misant sur le potentiel de nos enfants. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« La Fondation Sainte-Justine et ses donateurs sont fiers d'avoir contribué à la réalisation de ce grand projet en ayant permis, notamment, l'acquisition d'équipement médical de simulation virtuelle, de rééducation à la marche et d'orthèses-prothèses innovantes, ainsi que de l'aménagement en mobilier, équipements audiovisuels et technologies de l'information. »

Maud Cohen, directrice générale de la Fondation Sainte-Justine

Faits saillants :

Dans le cadre du Technopôle, l'ensemble des activités du CRME seront réorganisées selon six plateaux clinico-technologiques et psychosociaux intégrés :

Insertion et participation sociales;

Réalité virtuelle et cybermodalités;

Sciences du mouvement et médecine du sport;

Robotique et technologies d'assistance à la réadaptation;

Matériaux intelligents et prototypage;

Sciences de la communication et cognition.

Le Technopôle fera également l'objet d'un renforcement du partenariat avec la communauté, notamment avec l'organisme AlterGo, partenaire clé de l'inclusion sociale par les loisirs, le sport et la culture dans la grande région de Montréal. Cette collaboration vise à soutenir et à rassembler les différents organismes de la communauté consacrés aux enfants et aux familles.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 09:15 et diffusé par :