Système laser Vbeam® Primatm : Candela® annonce sa disponibilité commerciale au Canada

Le nouveau système laser Vbeam Prima, la norme d'excellence, élève encore le niveau supérieur du laser à colorant pulsé (PDL) 595 nm

WAYLAND, Massachusetts, 8 avril 2019 /CNW/ - Candela Corporation, important chef de file mondial des dispositifs d'esthétique médicale, annonce le lancement du système laser Vbeam® Primatm au Canada, la dernière innovation venant confirmer, si besoin est, son leadership clinique, amorcé il y a 30 ans, dans le domaine du laser à colorant pulsé (PDL) Vbeam. Outre un laser à colorant pulsé avancé de 595 nm et une longueur d'onde de 1064 nm, le Vbeam Prima intègre aussi deux options de refroidissement cutané et vante bien d'autres améliorations qui contribuent à l'avancement des applications de colorant pulsé. Autant de perfectionnements qui font du Vbeam Prima le laser idéal pour les affections vasculaires et le traitement efficace d'une pléthore d'affections cutanées, notamment la rosacée, les taches de vin (angiomes plans), l'acné, les veines des jambes, les varicosités (veines en araignée), les cicatrices, les lésions pigmentées bénignes, les rides, les verrues, les vergetures et le photovieillissement. Le Vbeam Prima, homologué par Santé Canada, est maintenant disponible sur le marché.

Le chef de la direction de Candela, Geoffrey Crouse, est catégorique : « En lançant le Vbeam Prima au Canada, système laser de pointe, Candela entend réaffirmer son engagement en faveur d'une technologie scientifique fiable, des innovations de rupture et des résultats cliniques éprouvés. Le Vbeam Prima a fait l'objet de tests de performance poussés dans nombre de cliniques, traitant des centaines de patients, et répond aux normes de performance et de qualité les plus élevées. »

Le laser Vbeam, longtemps considéré comme la référence pour le traitement de la rosacée à l'aide de dispositifs, a également servi au traitement réussi des taches de vin et des anomalies vasculaires tant chez les adultes que chez les enfants. S'appuyant sur cet héritage de réussite, le Vbeam Prima, le nouveau système laser, bénéficie de perfectionnements pointus qui procurent une meilleure expérience des soins et aident les médecins et leurs patients à s'assurer de meilleurs résultats.

Le Dr Sheetal Sapra, de ICLS Dermatology & Plastic Surgery à Oakville (Ontario), en témoigne : « Pour avoir subi des tests rigoureux, le système laser Vbeam Prima, par ses apports novateurs, notamment une technologie de pointe éprouvée en clinique, élève le niveau de satisfaction des patients et aura un grand impact sur leur qualité de vie en général. Quelle que soit l'affection du patient, la rosacée, les taches de vin, les veines du visage, les veines en araignée ou les cicatrices, le Vbeam Prima a rehaussé la donne technologique par sa polyvalence et ses capacités accrues. »

Dans une étude clinique récente, le système laser Vbeam Prima, analysé dans le cadre du traitement des rougeurs au visage et de la rosacée, a considérablement réduit les symptômes, de modérés à légers, après quatre traitements1. De même, testé contre la poïkilodermie de Civatte, le Vbeam Prima a réalisé en moyenne une amélioration de 49 % après quatre séances de traitement2.

« Le laser Vbeam Perfecta est jusqu'ici l'un des appareils les plus appréciés dans notre cabinet, en raison de son bilan exceptionnel de résultats probants et de ses nombreuses applications cliniques », a fait valoir le Dr B. Kent Remington, dermatologue agréé du Remington Laser Dermatology Centre à Calgary, au Canada. « Avec le Vbeam Prima, le nouveau système laser qui vient d'être lancé, nous pouvons assurer à nos patients des traitements encore plus rapides et plus efficaces. » Dans le même registre, le Dr Todd K. Remington, dermatologue agréé chez Remington, le même centre à Calgary, a déclaré : « Je me réjouis beaucoup des progrès apportés par le nouveau Prima, en particulier la puissance supérieure de 50 % qui permet une taille de spot de 15 mm, le refroidissement par contact et cryogénique, ou encore l'étalonnage unique par jour3, sans mentionner une durée de vie prolongée du colorant, grâce à un système entièrement repensé. »

Le système laser Vbeam Prima sera disponible en cabinet pour les traitements dispensés par un professionnel de la santé autorisé. Pour en savoir plus sur l'appareil laser Vbeam Prima, rendez-vous sur https://candelamedical.com/na.

Candela®

Candela est une société mondiale de premier plan dans le domaine des dispositifs médicaux à vocation esthétique, disposant d'un vaste portefeuille de produits et d'un réseau de distribution mondial. La technologie de la société permet aux médecins d'offrir des solutions pointues convenant à diverses applications d'esthétique médicale, notamment l'épilation, la réduction des rides, le détatouage, les traitements de santé des femmes, le relissage facial, le traitement des cicatrices traumatiques et chirurgicales, le modelage corporel, l'embellissement de la peau par le traitement des lésions vasculaires bénignes et pigmentées et le traitement de l'acné, des veines des jambes et de la cellulite. Candela détient un large portefeuille de produits de confiance et de pointe, notamment Vbeam®, Gentle Family®, CO 2 RE®, CO 2 RE Intima®, Profound®, el?s Plus®, PicoWay®, UltraShape®, VelaShape®, Nordlys®, ainsi que des plateformes à laser. La société, reprise par Apax Partners en juillet 2017, commercialise, entretient et soutient ses produits dans 86 pays et dispose de bureaux aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Israël, en Italie, au Japon, en Corée, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni. Candela compte aussi de nombreux distributeurs internationaux.

