Changement à la tête du RTAM-Métallos - Kamal Sabbah est nommé directeur Politique et Relations publiques





MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des travailleurs autonomes Métallos annonce la nomination de Kamal Sabbah au poste de directeur Politique et Relations publiques de l'organisation. Celui-ci entre en poste à temps plein à partir de maintenant.

M. Sabbah travaillera en étroite collaboration avec Wilson Jean-Paul, porte-parole depuis décembre 2016. M. Jean-Paul continuera à servir l'organisation et ses membres, tous propriétaires et chauffeurs de taxi et limousine.

« La situation actuelle, très critique pour nos membres, commande un changement à la tête de notre organisation», fait valoir le directeur adjoint du Syndicat des Métallos, Dominic Lemieux. «Kamal Sabbah apporte à notre organisation une longue expérience politique et réglementaire acquise durant ses années à titre de vice-président du Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal. Il n'y a aucun doute qu'il saura tirer les ficelles alors que l'industrie lutte pour sa survie».

«Je suis très heureux de me joindre au RTAM-Métallos, la seule organisation ayant les moyens de rallier et revendiquer les droits de l'ensemble des propriétaires et chauffeurs de taxi et limousine du Québec», lance Kamal Sabbah. « Nous avons devant nous des défis de taille. Ce n'est pas seulement les investissements de toute une vie que nous avons à sauver, c'est une profession et un système qui, pour le client, garantit la sécurité et des tarifs non-spéculatifs».

Rappelons que, le 24 février dernier, les taxieurs de l'Association haïtienne des travailleurs du taxi (AHTT) et du Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal (RPTM) se sont joints officiellement au RTAM-Métallos.

À propos du RTAM-Métallos

Le Regroupement des travailleurs autonomes Métallos (RTAM-Métallos) est l'organisation la plus représentative de l'industrie du taxi. Elle compte plus de 2500 membres issus de l'industrie du taxi et du camionnage, affilié au Syndicat des Métallos.

