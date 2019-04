Le restaurant Satori sushi se transforme et rouvre ses portes ! Venez découvrir son menu et sa carte de breuvages revisités, son nouveau design moderne et son système de commande en ligne simple et efficace





Soirée officielle de réouverture le mardi 16 avril, dès 17 h

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le restaurant Satori sushi, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, se transforme et rouvre ses portes au public, dans une nouvelle ambiance chic et décontractée, avec un menu et une offre de boissons d'inspiration japonaise complètement revisités, un design moderne et un système de commande en ligne simple et efficace.

Implanté à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2003, Satori sushi offre une cuisine créative, simple et délicieuse, ainsi qu'une variété de cocktails, spiritueux et vins de qualité. Le nouvel espace, idéal pour les lunchs d'affaires et les 5 à 7, permettra d'accueillir une centaine de clients, au bar ou dans la salle à manger.

Afin de mieux servir sa clientèle, Satori sushi a mis en place un service de commande en ligne facile à utiliser qui permet de simplifier le processus et de limiter le temps d'attente. Grâce à ce nouveau système, les clients peuvent désormais passer rapidement leur commande en ligne et indiquer l'heure de cueillette souhaitée, pour bénéficier d'un repas frais et délicieux, en évitant la file d'attente.

« Nous sommes établis à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plus de 15 ans, et nous sommes très à l'écoute des besoins de notre clientèle, qui est fidèle et qui nous supporte depuis le début de notre aventure », a déclaré M. Cheng, propriétaire du restaurant et président du Groupe Satori. « C'est pourquoi nous avons apporté ces changements au restaurant et à notre offre de breuvages et de mets, tout en conservant notre authenticité et la fraîcheur de nos ingrédients, afin de devenir une véritable référence pour tous les amateurs de sushis et de cuisine japonaise de notre région ».

Soirée officielle de réouverture

Les représentants des médias sont conviés à assister à la soirée de réouverture officielle du Satori sushi qui aura lieu le mardi 16 avril, à 17 h au restaurant (290 boul. Saint-Luc #26, Saint-Jean-sur-Richelieu). La soirée se déroulera sous la thématique japonaise Hanami, qui symbolise le renouveau et souligne l'arrivée du printemps. Vous aurez l'occasion d'y rencontrer M. Cheng, propriétaire du restaurant, l'équipe de gestion et de restauration, ainsi que d'y découvrir le nouveau menu et le nouvel espace. Merci de vous inscrire sur eventbrite.

À propos de Satori sushi

Implanté à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2003, Satori sushi est un restaurant de cuisine d'inspiration japonaise faisant partie du Groupe Satori, fondé par Ladi Cheng et Thyda Ouy. L'entreprise familiale est fière d'employer plus de 200 personnes à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans la grande région de Montréal, dont plus de 50 au Satori sushi. Le succès des restaurants du Groupe Satori repose sur un savoir-faire respectueux de la tradition, le soin apporté au choix des ingrédients et sur un service impeccable. www.lesatorisushi.com

SOURCE Satori sushi

Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :