Huawei lance les serveurs intelligents FusionServer Pro





BEIJING, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- Lors de la conférence de presse organisée aujourd'hui, sur le thème +Intelligence, Taking Computing to New Levels, le Département commercial Informatique intelligente de Huawei a dévoilé la série de serveurs intelligents FusionServer Pro. Ces serveurs x86 de nouvelle génération accélèrent la transformation intelligente des centres de données, grâce à un moteur d'accélération intelligent, un moteur de gestion intelligent et des solutions de centre de données intelligentes pour de multiples modalités.

On bascule aujourd'hui du numérique vers l'intelligent. En tant que force motrice fondamentale, le secteur informatique est confronté à des défis en termes de puissance de calcul et de gestion. Doté d'une puissance et d'une intelligence de calcul exceptionnelles, le FusionServer Pro x86 de Huawei va guider le secteur informatique et permettre le passage à un monde intelligent.

Ce monde intelligent requiert une infrastructure composée de trois éléments : la connectivité, l'informatique et le cloud. La connectivité et l'infrastructure informatique rendent le cloud plus efficace. Quant aux centres de données, ils sont responsables de la plupart des tâches informatiques. Selon la Global Industry Vision (GIV) 2025 de Huawei, le taux de pénétration de l'intelligence artificielle dans les entreprises atteindra 86 % en 2025. Parallèlement à la transformation intelligente chaque jour plus importante dans le secteur, de plus en plus de centres de données à grande échelle seront mis en place. Les centres de données classiques et les serveurs qui les font fonctionner doivent être mis à niveau pour relever les défis suivants :

Les coûts élevés des serveurs classiques : ces dernières années, de nouveaux services apparaissent chaque jour. Le mode classique passant par des processeurs n'est pas l'option la plus économique dans certaines modalités de service.

Les dépenses d'exploitation élevées des centres de données : il s'avère coûteux de déployer, gérer et maintenir un grand nombre de serveurs dans les centres de données classiques.

L'absence de liaison L1-L2 : dans les serveurs classiques, les climatiseurs à L1 et les serveurs à L2 ne sont pas reliés. Du coup, l'efficacité énergétique globale est faible et l'électricité utilisée par les climatiseurs coûte jusqu'à 30 % de la consommation totale d'électricité des centres de données.

Pour satisfaire les exigences de transformation intelligente des centres de données, Huawei met à niveau sa gamme FusionServer pour en faire des serveurs intelligents FusionServer Pro et fournit des solutions par niveau, couvrant des modalités de déploiement à noeud unique, à grande et à très grande échelle.

Déploiement à noeud unique : le moteur d'accélération intelligent applique le délestage intelligent pour le calcul, le stockage et les protocoles réseau, en vue d'accélérer la vitesse des applications et améliorer l'expérience de service, de réduire les coûts d'exploitation et augmenter le retour sur investissement

le moteur d'accélération intelligent applique le délestage intelligent pour le calcul, le stockage et les protocoles réseau, en vue d'accélérer la vitesse des applications et améliorer l'expérience de service, de réduire les coûts d'exploitation et augmenter le retour sur investissement Déploiement à grande échelle : les moteurs intelligents d'accélération et de gestion appliquent une gestion intelligente des ressources, des versions, de la consommation d'énergie, du déploiement et des pannes, améliorant la gestion et l'efficacité de l'exploitation et de l'entretien et réduisant de 15 % les dépenses d'exploitation.

les moteurs intelligents d'accélération et de gestion appliquent une gestion intelligente des ressources, des versions, de la consommation d'énergie, du déploiement et des pannes, améliorant la gestion et l'efficacité de l'exploitation et de l'entretien et réduisant de 15 % les dépenses d'exploitation. Déploiement à très grande échelle : outre les moteurs intelligents d'accélération et de gestion au niveau du dispositif, trois solutions innovantes de centres de données intelligents sont proposées :

Liaison intelligente L1-L2: cette solution relie les climatiseurs à L1 et les serveurs à L2 pour améliorer l'efficacité énergétique globale des centres de données.

Solution complète d'armoire de refroidissement liquide : cette solution économe en énergie peut améliorer l'indicateur d'efficacité énergétique de 30 % pour les centres de données. Son déploiement à haute densité permet d'économiser 76 % de l'espace des armoires et 68 % de l'espace de la salle d'équipement. Par rapport à la solution de refroidissement à air, elle peut réduire le coût total de possession de 20 %

Solution d'armoire intégrée : cette solution permet un déploiement rapide et à grande échelle, l'insertion de noeuds en aveugle et l'exploitation et l'entretien robotique intelligents pour donner corps à des centres de données intelligents ne requérant pas de surveillance.



Zhang Xiaohua, le président de FusionServer, a déclaré : « En lançant un moteur d'accélération intelligent et un moteur de gestion intelligent, Huawei transforme ses serveurs classiques en serveurs intelligents, afin d'aider les entreprises à mettre en place une infrastructure de centre de données intelligente, disposant d'une puissance de calcul sans précèdent. »

Pour de plus amples informations sur les produits et les solutions Huawei d'informatique intelligente, rendez-vous sur https://e.huawei.com/cn/solutions/hic.

