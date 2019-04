Skyworth publie ses premiers états financiers depuis l'ajustement du calendrier fiscal





Son bénéfice net s'élève à 553 millions de yuans (environ 82,3 millions de dollars américains), sa marge bénéficiaire brute est passée à 18,7 %, tandis que ses investissements dans la recherche et le développement ont augmenté de 18 %

SHENZHEN, Chine, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 29 mars, Skyworth a publié son rapport de performance pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018 (la « période de déclaration »). Il s'agit des premiers états financiers publiés par la société depuis l'ajustement du calendrier fiscal.

Selon les états financiers, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 30,192 milliards de yuans (environ 4,49 milliards de dollars) sur la période. Sa marge brute globale a augmenté et atteint 18,7 %, tandis que son bénéfice net s'élève à 553 millions de yuans (environ 82,3 millions de dollars américains), soit une augmentation de 10,8 % par rapport au bénéfice net de 499 millions de yuans (environ 74,3 millions de dollars) réalisé sur la même période au cours de l'exercice précédent.

Ces états financiers comprennent également les résultats financiers non audités des 12 mois compris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Les données ont montré que Skyworth a réalisé un chiffre d'affaires total de 39,271 milliards de yuans (environ 5,84 milliards de dollars) au cours de l'année, avec une légère augmentation de 0,1 % par rapport à l'année précédente. La marge bénéficiaire brute, qui était de 16,9 % l'année précédente, est passée à 18,5 %. Le volume des ventes de téléviseurs du groupe en Chine continentale a connu une croissance à deux chiffres. Afin d'améliorer sa compétitivité, le groupe a investi 1?688 milliards de yuans (environ 251 millions de dollars américains) dans la recherche et développement de divers produits intelligents de haute qualité, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente. Dans l'ensemble, le groupe a amélioré son efficacité opérationnelle.

Au cours de l'année, Skyworth a ajusté son portefeuille de produits de téléviseurs couleur en introduisant plusieurs produits différenciés : les séries MAXTV et OLED, qui mettent l'accent sur l'expérience utilisateur. Le groupe a également recentré ses activités sur les téléviseurs à écran de 55 pouces et plus. Parallèlement, il a renforcé sa coopération avec ses principaux clients sur les marchés étrangers, tout en améliorant constamment la compétitivité de ses services et produits, ce qui lui a permis d'augmenter sa marge bénéficiaire brute d'une année sur l'autre. Le groupe a vendu 15,316 millions de téléviseurs à travers le monde, servant une clientèle de plus de 36 millions de téléspectateurs actifs, avec une moyenne d'utilisateurs actifs quotidiens dépassant les 13,65 millions.

La branche dédiée aux décodeurs numériques a également contribué de manière significative à la hausse des marges bénéficiaires brutes du groupe en augmentant la proportion des expéditions de produits à forte valeur ajoutée. Dans le même temps, le groupe a beaucoup investi dans la recherche et le développement de nouvelles séries de produits pour l'écosystème Android et a établi des collaborations stratégiques avec Google, Netflix et d'autres fournisseurs de contenu.

Au cours de cette période, les revenus issus des produits électriques intelligents ont atteint 2,788 milliards de yuans (environ 415 millions de dollars) en Chine continentale, soit une hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus à l'étranger ont augmenté de 60,7 %, atteignant 784 millions de yuans (environ 117 millions de dollars).

Le groupe est actuellement présent dans le monde entier, notamment en Chine continentale et dans d'autres régions d'Asie, ainsi qu'en Afrique, en Europe et aux États-Unis. La Chine continentale est son principal marché, tandis que les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique ont rapidement progressé.

Bénéficiant des politiques favorables du gouvernement chinois qui soutiennent le développement d'une industrie de la vidéo ultra haute définition et le début de la première phase du déploiement de la 5G, le groupe Skyworth prévoit d'accélérer l'intégration en profondeur d'équipements, logiciels, systèmes, contenus et services, ainsi que de renforcer l'intégration de ressources clés permettant de soutenir les secteurs en amont et en aval de la chaîne industrielle, des secteurs essentiels dans l'écosystème de l'industrie des appareils ménagers intelligents. Ce faisant, le groupe compte faire entrer l'industrie des appareils ménagers dans une nouvelle et importante phase de croissance et de développement.

