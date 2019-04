La tendance des mises en chantier d'habitations est restée essentiellement stable au Canada en mars





OTTAWA, le 8 avril 2019 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 202 279 en mars 2019, comparativement à 202 039 le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations est demeurée pratiquement inchangée en mars, à un niveau près de la moyenne historique », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. « La tendance est très stable depuis le dernier trimestre de 2018, après une période de baisses successives par rapport aux niveaux historiquement élevés enregistrés ces dernières années. La hausse des taux hypothécaires et la conjoncture économique un peu moins favorable ont modéré la demande de logements neufs dans les centres urbains. »

Faits saillants de mars

Vancouver

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver, la tendance des mises en chantier d'habitations a augmenté en mars, grâce aux ensembles de logements collectifs ayant été commencés dans la ville de Vancouver. Ceux-ci représentaient environ la moitié des habitations mises en chantier au cours du mois. Pour l'ensemble du premier trimestre, le rythme des mises en chantier a ralenti de 16 % par rapport à la période correspondante de l'an dernier. La construction résidentielle demeure près de son sommet historique, mais le ralentissement du marché de la revente a incité certains promoteurs à orienter les acheteurs vers les ensembles existants plutôt que de construire de nouvelles unités.

Kelowna

Les mises en chantier dans la RMR de Kelowna ont diminué en mars par rapport à l'année d'avant, tant pour les maisons individuelles que pour les logements collectifs. Elles ont cependant affiché une augmentation importante pour l'ensemble du premier trimestre de 2019, portées par la vigueur des mises en chantier de logements collectifs, particulièrement dans la catégorie des appartements en copropriété. Dans l'ensemble, la construction d'habitations continue d'être soutenue par des facteurs fondamentaux positifs, comme la croissance de la population, de l'emploi et du revenu dans la région de Kelowna.

Calgary

La faiblesse de la demande et le niveau élevé des stocks ont incité les constructeurs à continuer de ralentir la production. Seules les mises en chantier de maisons en rangée font exception, ayant augmenté de 48 % d'une année à l'autre au premier trimestre. Les difficultés économiques persistent et les acheteurs potentiels recherchent des options plus abordables sur le marché.

Saskatoon

La tendance des mises en chantier d'habitations était à la baisse en mars, la construction ayant ralenti à la fois dans le segment des maisons individuelles et celui des logements collectifs. Au premier trimestre de 2019, les constructeurs ont commencé 25 % moins de logements, toutes catégories confondues, qu'au premier trimestre de 2018. La plus forte baisse du secteur de la construction résidentielle a été celle des logements collectifs, dont le nombre de mises en chantier a diminué de 44 % par rapport à l'an dernier.

Toronto

La tendance des mises en chantier dans la RMR de Toronto a augmenté en mars, puisque l'augmentation des mises en chantier d'appartements en copropriété a compensé la baisse des mises en chantier de logements de faible hauteur. La hausse des frais de possession a nui aux ventes sur plan de logements de faible hauteur en 2018. À l'inverse, les ventes sur plan d'appartements en copropriété, relativement plus abordables, sont restées vigoureuses au cours des deux dernières années. Cela explique pourquoi la catégorie des appartements en copropriété est celle qui enregistre le plus grand nombre de mises en chantier dans le secteur de la construction résidentielle dans la RMR de Toronto en 2019.

St. Catharines-Niagara

La tendance des mises en chantier d'habitations est restée à la hausse dans la RMR de St. Catharines-Niagara en mars. En fait, elle a atteint son point le plus élevé en 11 mois. Les mises en chantier de maisons individuelles et de maisons en rangée ont augmenté de façon importante. Les prix relativement abordables des logements à St. Catharines-Niagara continuent d'attirer la demande d'acheteurs potentiels des régions avoisinantes.

RMR de Montréal

Un peu plus de 5 000 habitations ont été mises en chantier dans la RMR de Montréal au premier trimestre de 2019, un sommet inégalé en 10 ans. Ce rythme d'activité élevé s'explique par la construction importante d'appartements, plus particulièrement dans le segment locatif, puisque le segment de la copropriété affichait une baisse. Les faibles taux d'inoccupation, le vieillissement de la population et la proportion accrue de jeunes ménages qui optent maintenant pour le marché locatif continuent de stimuler les mises en chantier d'unités locatives.

Région de Gatineau

Au premier trimestre de 2019, les mises en chantier dans la région de Gatineau (partie québécoise de la RMR d'Ottawa-Gatineau) ont connu un important gain par rapport à pareille période l'an dernier. Cette forte croissance est principalement attribuable à l'augmentation des mises en chantier de logements destinés au marché locatif. Le vieillissement de la population et le faible taux d'inoccupation continuent de stimuler les mises en chantier de logements locatifs à Gatineau.

Halifax

Le nombre total de mises en chantier à Halifax continue d'augmenter rapidement, la construction de logements collectifs ayant enregistré l'un des premiers trimestres les plus vigoureux jamais observés. Même si le nombre d'appartements locatifs en construction est actuellement à un sommet historique, la demande constante de logements locatifs a fait augmenter les mises en chantier de logements collectifs de 143 % par rapport au premier trimestre de 2018.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est monté de 166 290 en février à 192 527 en mars, une hausse de 15,8 %. Dans les centres urbains, ce nombre a augmenté de 17,0 % pour s'élever à 178 033 en mars. Toujours en milieu urbain, il a progressé de 18,6 % dans le segment des logements collectifs et de 12,1 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 135 894 et à 42 139.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 14 494.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont également diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



Mars 2018 Mars 2019 % Mars 2018 Mars 2019 % Mars 2018 Mars 2019 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 13 6 -54 93 1 -99 106 7 -93 Î.-P.-É. 12 2 -83 6 0 -100 18 2 -89 N.-É. 99 51 -48 25 304 ## 124 355 186 N.-B. 7 5 -29 3 2 -33 10 7 -30 Atlantique 131 64 -51 127 307 142 258 371 44 Qc 388 384 -1 2,449 3,502 43 2,837 3,886 37 Ont. 1,458 833 -43 3,435 3,408 -1 4,893 4,241 -13 Man. 180 161 -11 371 246 -34 551 407 -26 Sask. 79 51 -35 24 51 113 103 102 -1 Alb. 801 534 -33 1,091 718 -34 1,892 1,252 -34 Prairies 1,060 746 -30 1,486 1,015 -32 2,546 1,761 -31 C.-B. 666 517 -22 3,080 2,080 -32 3,746 2,597 -31 Canada(10 000+) 3,703 2,544 -31 10,577 10,312 -3 14,280 12,856 -10 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 19 23 21 79 125 58 98 148 51 Barrie 35 5 -86 26 8 -69 61 13 -79 Belleville 13 20 54 6 0 -100 19 20 5 Brantford 32 44 38 4 8 100 36 52 44 Calgary 306 186 -39 525 334 -36 831 520 -37 Edmonton 368 260 -29 280 260 -7 648 520 -20 Grand Sudbury 0 0 - 0 0 - 0 0 - Guelph 10 13 30 60 0 -100 70 13 -81 Halifax 41 39 -5 16 299 ## 57 338 493 Hamilton 19 41 116 58 136 134 77 177 130 Kelowna 53 22 -58 108 21 -81 161 43 -73 Kingston 24 3 -88 4 33 ## 28 36 29 Kitchener-Cambridge-Waterloo 102 54 -47 319 63 -80 421 117 -72 Lethbridge 26 16 -38 15 26 73 41 42 2 London 122 74 -39 23 115 400 145 189 30 Moncton 2 3 50 2 0 -100 4 3 -25 Montréal 154 143 -7 1,475 2,434 65 1,629 2,577 58 Oshawa 105 26 -75 66 32 -52 171 58 -66 Ottawa-Gatineau 201 169 -16 241 551 129 442 720 63 Gatineau 23 37 61 32 406 ## 55 443 ## Ottawa 178 132 -26 209 145 -31 387 277 -28 Peterborough 8 18 125 0 40 ## 8 58 ## Québec 71 43 -39 482 181 -62 553 224 -59 Regina 36 18 -50 6 39 ## 42 57 36 Saguenay 6 4 -33 16 2 -88 22 6 -73 St. Catharines-Niagara 45 110 144 120 133 11 165 243 47 Saint John 3 1 -67 0 0 - 3 1 -67 St. John's 10 4 -60 93 0 -100 103 4 -96 Saskatoon 38 31 -18 13 8 -38 51 39 -24 Sherbrooke 28 45 61 118 279 136 146 324 122 Thunder Bay 0 0 - 0 0 - 0 0 - Toronto 501 98 -80 2,376 2,522 6 2,877 2,620 -9 Trois-Rivières 9 6 -33 10 23 130 19 29 53 Vancouver 326 263 -19 2,319 1,443 -38 2,645 1,706 -36 Victoria 50 51 2 254 126 -50 304 177 -42 Windsor 22 16 -27 8 18 125 30 34 13 Winnipeg 155 135 -13 335 197 -41 490 332 -32 Toutes les régions 2,940 1,984 -33 9,457 9,456 0 12,397 11,440 -8 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes



Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements



Février 2019 Mars 2019 % Février 2019 Mars 2019 % Février 2019 Mars 2019 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 346 373 8 113 43 -62 459 416 -9 Î.-P.-É. 293 81 -72 0 0 - 293 81 -72 N.-É. 948 924 -3 2,381 3,732 57 3,329 4,656 40 N.-B. 506 522 3 13 156 ## 519 678 31 Qc 6,072 6,165 2 27,342 50,129 83 33,414 56,294 68 Ont. 12,473 14,955 20 41,269 43,972 7 53,742 58,927 10 Man. 2,068 2,166 5 2,892 2,952 2 4,960 5,118 3 Sask. 896 900 0 336 612 82 1,232 1,512 23 Alb. 7,184 8,756 22 10,917 9,102 -17 18,101 17,858 -1 C.-B. 6,818 7,297 7 29,314 25,196 -14 36,132 32,493 -10 Canada (10 000+) 37,604 42,139 12 114,577 135,894 19 152,181 178,033 17 Canada (toutes les régions) 47,930 52,853 10 118,360 139,675 18 166,290 192,527 16 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 303 370 22 1,200 1,500 25 1,503 1,870 24 Barrie 169 212 25 864 96 -89 1,033 308 -70 Belleville 309 643 108 0 0 - 309 643 108 Brantford 253 378 49 168 96 -43 421 474 13 Calgary 2,973 2,899 -2 4,740 4,008 -15 7,713 6,907 -10 Edmonton 3,153 3,778 20 4,596 3,120 -32 7,749 6,898 -11 Grand Sudbury 133 73 -45 0 0 - 133 73 -45 Guelph 82 174 112 2,040 0 -100 2,122 174 -92 Halifax 797 817 3 2,172 3,588 65 2,969 4,405 48 Hamilton 472 495 5 1,476 1,632 11 1,948 2,127 9 Kelowna 223 335 50 96 252 163 319 587 84 Kingston 70 65 -7 0 396 ## 70 461 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 849 640 -25 288 756 163 1,137 1,396 23 Lethbridge 93 264 184 528 312 -41 621 576 -7 London 910 1,157 27 276 1,380 400 1,186 2,537 114 Moncton 174 284 63 0 0 - 174 284 63 Montréal 2,149 2,327 8 12,757 28,971 127 14,906 31,298 110 Oshawa 361 355 -2 228 384 68 589 739 25 Ottawa-Gatineau 2,648 3,087 17 8,724 6,612 -24 11,372 9,699 -15 Gatineau 263 618 135 1,464 4,872 233 1,727 5,490 218 Ottawa 2,385 2,469 4 7,260 1,740 -76 9,645 4,209 -56 Peterborough 103 815 ## 0 480 ## 103 1,295 ## Québec 627 547 -13 996 2,172 118 1,623 2,719 68 Regina 269 236 -12 108 468 333 377 704 87 Saguenay 127 136 7 168 24 -86 295 160 -46 St. Catharines-Niagara 849 1,953 130 1,272 1,596 25 2,121 3,549 67 Saint John 79 88 11 0 0 - 79 88 11 St. John's 239 228 -5 108 0 -100 347 228 -34 Saskatoon 531 625 18 180 96 -47 711 721 1 Sherbrooke 405 492 21 3,492 3,348 -4 3,897 3,840 -1 Thunder Bay 1,435 127 -91 0 0 - 1,435 127 -91 Toronto 3,331 1,936 -42 16,836 30,264 80 20,167 32,200 60 Trois-Rivières 7 125 ## 360 276 -23 367 401 9 Vancouver 3,530 3,644 3 21,492 17,316 -19 25,022 20,960 -16 Victoria 537 572 7 3,588 1,512 -58 4,125 2,084 -49 Windsor 327 399 22 504 216 -57 831 615 -26 Winnipeg 1,663 1,668 0 2,304 2,364 3 3,967 4,032 2 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 8 avril 2019