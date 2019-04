/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - PortsToronto et Sucre Redpath célèbrent l'arrivée du premier navire à la 158e Cérémonie du chapeau de castor/





TORONTO, le 5 avril 2019 /CNW/ - Le mardi 9 avril, les médias sont invités à se joindre à Sucre Redpath et au capitaine de port émérite de PortsToronto, Angus Armstrong, pour célébrer le 60e anniversaire de la Voie maritime du Saint-Laurent, à l'occasion de l'arrivée au port du premier navire hauturier de l'année, le MV Cape.

Cela fait 158 ans que le capitaine de port de PortsToronto coiffe le capitaine du premier navire arrivant au port d'un antique haut-de-forme en soie et en peau de castor. Cette année, c'est le MV Cape qui a remporté la course : il est en effet le premier navire arrivé au port, où il apporte - du Guatemala - plus de 18 920 tonnes de sucre destiné à Sucre Redpath, une compagnie qui fabrique des produits alimentaires de qualité au Canada depuis plus de 160 ans.

QUOI? Le capitaine du MV Cape, Pero Mikelic, sera accueilli avec son équipage à l'usine de la compagnie Sucre Redpath, et coiffé d'un antique haut-de-forme en soie et en peau de castor par le capitaine de port émérite Angus Armstrong. Cette cérémonie marque l'arrivée du premier navire à Toronto et l'ouverture de la saison de navigation.





Les médias auront la possibilité de découvrir les coulisses d'un navire de charge transocéanique en activité.



QUI? Angus Armstrong, capitaine de port émérite, PortsToronto

Pero Mikelic, capitaine du MV Cape

Phil Guglielmi, Sucre Redpath ltée



QUAND? Le mardi 9 avril 2018, à 10 h (HE)

Nous vous remercions de vous présenter à l'entrée au plus tard à 9h30.



OÙ? À bord du MV Cape - amarré au niveau de l'usine de la compagnie Sucre Redpath, au 95, Queens Quay Est, non loin de la rue Jarvis

(pour entrer, passer par le point de contrôle de sûreté côté est)



SÉANCE DE PHOTOS : Les médias sont conviés à bord du navire pour la cérémonie, et sont invités à réaliser des entrevues, à prendre des photos et à tourner des vidéos.

IMPORTANT : EN RAISON DE L'EXISTENCE D'EXIGENCES EN MATIÈRE D'AUTORISATION DE SÉCURITÉ, TOUTES LES PERSONNES QUI PRÉVOIENT ASSISTER À L'ÉVÉNEMENT SONT PRIÉES DE CONFIRMER LEUR PRÉSENCE À L'AVANCE. Redpath et PortsToronto ne pourront autoriser l'accès au site des personnes n'ayant pas préalablement confirmé leur présence.

Veuillez confirmer votre présence à Sarah Sutton, à l'adresse suivante : ssutton@portstoronto.com par lundi le 8 avril.

*N'oubliez pas de vous munir d'une accréditation de média valide/d'une pièce d'identité avec photo.

REMARQUE :

Le port de vêtements d'extérieur est recommandé, car il s'agit d'un environnement maritime industriel (prévoir des chaussures robustes et éviter les talons hauts, robes, etc.).

Un stationnement payant est disponible au niveau de l'édifice Corus (25, promenade Dockside) et au nord de l'établissement de la compagnie Sucre Redpath, près du magasin Loblaws.

Il est préférable de ne pas s'encombrer de matériel lourd, car les visiteurs doivent gravir une échelle pour monter à bord du navire.

Des rafraîchissements seront servis.

À propos du Port de Toronto (https://www.portstoronto.com/le-port.aspx)

Le Port de Toronto, l'un des plus grands ports intérieurs au Canada, se trouve sur la rive nord-ouest du lac Ontario. Depuis plus d'un siècle, ce port relie Toronto au monde. Situé à quelques minutes du coeur du centre-ville de Toronto, le Port procure un réseau continu de liens intermodaux efficients vers le transport routier, ferroviaire et aérien, ce qui en fait une infrastructure économique unique et essentielle. En moyenne, plus de deux millions de tonnes de marchandises passent chaque année par le Port de Toronto, ce qui permet le retrait de dizaines de milliers de camions des autoroutes encombrées de l'Ontario. En plus des navires spécialisés dans le transport de marchandises, le Port accueille également des navires de croisière et des passagers du monde entier, au terminal pour navires de croisière. Le Port de Toronto reste un lien essentiel vers le monde; il stimule le tourisme et le commerce, et contribue en outre à la réduction de l'empreinte carbone de Toronto.

À propos de PortsToronto (https://www.portstoronto.com/accueil.aspx)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli plus de 2,8 millions de passagers en 2017; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que les Terminaux 51 et 52, qui offrent des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs aux entreprises au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 11 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

À propos de Sucre Redpath

Sucre Redpath ltée fabrique et vend au Canada des produits contenant du sucre, sous la marque Redpath, et fait partie du groupe ASR - le plus grand raffineur de sucre de canne au monde. Sucre Redpath a son siège social dans le secteur riverain de Toronto (Ontario) et y mène ses activités depuis plus de 60 ans. La compagnie fabrique des produits de qualité à base de sucre, destinés aux consommateurs, aux établissements de restauration et aux fabricants de produits alimentaires partout au Canada. Elle exploite aussi une installation de mélange à sec et d'emballage à Belleville, en Ontario. Cette usine cofabrique des grandes marques de détail et des produits de marque privée tels que des mélanges de thé glacé édulcoré, des mélanges à chocolat chaud et d'autres produits à base de sucre destinés aux marchés canadiens et étrangers. Redpath est fière d'employer plus de 275 personnes au Canada.

SOURCE PortsToronto

Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :