Voici Ally d'Aviva - l'assurance des petites entreprises simplifiée

Les courtiers peuvent désormais soumettre leurs propositions d'assurance des petites entreprises de la façon qui leur convient le mieux

TORONTO, le 8 avril 2019 /CNW/ - Aviva Canada est fière d'annoncer le lancement d'Ally d'Aviva, une solution qui offre aux courtiers plusieurs façons d'envoyer leurs propositions d'assurance des petites entreprises tout en leur simplifiant l'accès au nouveau produit destiné aux petites entreprises, l'assurance Ô Point d'AvivaMC.

Lancée en novembre dernier, l'assurance Ô Point d'AvivaMC est une solution conçue pour sur mesure pour les petites entreprises et qui s'adresse spécifiquement aux entreprises de services et des professions libérales, aux entrepreneurs et aux détaillants. Elle offre aux entreprises dont les revenus annuels ne dépassent pas les 5 millions de dollars la souplesse qui permet de choisir les montants de garantie et de franchise.

Aviva a passé plus d'une centaine d'heures à s'entretenir avec des courtiers de partout au Canada pour comprendre ce qui compte véritablement pour eux sur le plan des petites affaires. Quatre thèmes en sont ressortis.

Les petites entreprises ne sont pas aussi simples qu'elles l'ont déjà été - aujourd'hui, les courtiers doivent trouver des façons de répondre aux besoins des petites entreprises en pleine croissance qui évoluent dans l'économie actuelle.





Les courtiers veulent consacrer plus de temps à renseigner et à conseiller leurs clients, et moins de temps aux tâches administratives.





Les courtiers veulent collaborer avec les assureurs selon les flux de travail qui répondent le mieux à leurs besoins.





La relation qu'entretient le courtier avec son rédacteur production est toujours primordiale.

Les leçons qu'Aviva en a tirées sont à la racine de ce qu'elle fait pour améliorer l'expérience des courtiers dans le secteur des petites entreprises. Ally d'Aviva offre aux courtiers le soutien dont ils ont besoin pour mieux se concentrer sur les conseils et les renseignements que méritent leurs clients.

«?Nous comprenons que les courtiers veulent travailler avec nous selon les flux de travail qui répondent le mieux à leurs besoins, déclare Fred Shurbaji, directeur général, Petites et moyennes entreprises (PME) à Aviva Canada. Grâce à Ally d'Aviva, les courtiers de l'assurance des entreprises peuvent désormais nous envoyer leurs propositions de la façon qui leur convient parmi les trois qui sont désormais à leur disposition.?»

La plateforme Ally d'Aviva est dotée de trois modes de soumission de propositions d'assurance des petites entreprises :

Courriel Ally - les courtiers peuvent continuer d'envoyer leurs demandes de soumission par courriel aux boîtes de réception des affaires nouvelles d'Aviva. Les rédacteurs production Ally d'Aviva sont là pour répondre rapidement aux demandes de soumission. Les courtiers qui sont habitués à envoyer leurs demandes par Policy Works peuvent s'attendre au même temps de réponse rapide de la part d'Aviva.

Ally Express - les courtiers qui souhaitent recevoir une soumission rapide peuvent envoyer une proposition d'assurance par courriel et recevoir une réponse automatisée comportant une soumission Ô Point d'AvivaMC. Les courtiers peuvent même personnaliser la proposition en y ajoutant leur logo - ce qui leur facilite la tâche lorsqu'ils envoient la même proposition à d'autres marchés tout en éliminant le besoin d'en remplir de nombreuses versions.

Portail numérique d'Ally - le Portail numérique offre une expérience rapide et intuitive aux courtiers qui préfèrent obtenir une soumission par eux-mêmes. Ils peuvent, en quatre étapes simples, obtenir une soumission, émettre une police Ô Point d'AvivaMC et payer la prime - le tout en quelques minutes. Ils peuvent même télécharger la soumission remplie et la soumettre à d'autres marchés.

«?Une nouvelle référence est établie. Du début à la fin, Ally d'Aviva nous offre un processus simplifié, rapide et efficace, qui permet de faire des soumissions et d'émettre des polices couvrant une vaste gamme de risques en quelques minutes seulement?», d'affirmer Dan Whaley du cabinet Blue Circle Insurance Brokers.

Cliquez ici pour visionner une vidéo sur Ally d'Aviva. Pour en savoir plus sur l'assurance Ô point d'AvivaMC, consultez le site aviva.ca/fr/avivaally.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Aviva Canada et ses 4000 employés ont à coeur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de trois millions d'assurés et des diverses collectivités.

Aviva Canada, c'est aussi le Fonds communautaire Aviva, la plus ancienne compétition de financement en ligne de projets communautaires au Canada. Depuis son lancement en 2009, le Fonds a versé 9,5 millions de dollars à plus de 400 groupes communautaires et organisations caritatives des quatre coins du pays. Aviva Canada - 300 ans de bon sens et de solutions d'assurance innovantes pour tous les Canadiens.

Pour en savoir plus, consulter aviva.ca ou le blogue, les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

