LifeScan nomme Brian Heald au poste de chef de produit





L'ancien directeur de Roche, Glutalor, une fois en place dans la société de surveillance glycémique nouvellement indépendante, l'aidera à inaugurer une nouvelle ère d'innovation, de croissance et d'expansion

CHESTERBROOK, Pennsylvanie, 8 avril 2019 /CNW/ - LifeScan a annoncé aujourd'hui la nomination de Brian Heald, vétéran des dispositifs de gestion du diabète, en tant que chef de produit, avec effet immédiat. Heald apporte chez LifeScan, leader mondial du contrôle de la glycémie et fabricant de la célèbre marque OneTouch®, qui compte 20 millions de patients dans le monde, plus de 25 ans de succès dans le développement de produits.

Encore récemment, il était chef de la direction de Glutalor Medical, qui fabrique et commercialise une technologie de pointe pour la surveillance continue du glucose (CGM). Chez Roche Diabetes Care, où il a passé une grande partie de sa carrière, il a occupé des postes de haute direction, notamment en tant que vice-président directeur de la recherche et développement mondiale, puis directeur du conseil d'administration, responsable des opérations et du développement pour l'Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis de nous adjoindre un homme de l'étoffe de Brian, surtout en cette nouvelle période exaltante de l'histoire de LifeScan », a déclaré Val Asbury, présidente et chef de la direction de LifeScan. « Alors que nous cherchons à grandir et à nous développer dans la gestion du diabète et des maladies chroniques, Brian connaît le secteur des dispositifs pour diabétiques aussi bien que quiconque et saura certainement aussi comment innover et remettre en question le statu quo. Nous nous réjouissons de nos perspectives d'avenir avec Brian au sein de l'équipe. »

En tant que chef de produit, Heald dirigera tous les volets du développement de produits, dont notamment la R-D, le développement numérique, la réglementation, les essais cliniques et les partenariats, ainsi que le LifeScan Institute. D'autre part, il assurera la gestion du développement des produits et services avec les partenaires stratégiques actuels et futurs de LifeScan, tels que Welldoc, créateur du traitement numérique primé BlueStar®, qui équipe OneTouch Reveal® Plus et qui est le premier traitement numérique approuvé par la FDA à l'usage des adultes atteints de diabète de type 2. Heald est loin de cacher son optimisme : « Je m'attends au plaisir de travailler dans une société comme LifeScan dont les acquis en matière de soins aux patients et de produits de qualité sont si impressionnants. Dès lors qu'on conjugue cet héritage inestimable avec les futures possibilités de croissance, notre potentiel de servir encore plus de personnes, dans le monde entier, est illimité. »

À propos de LifeScan

Portée par sa vision de créer un monde sans limites pour les personnes atteintes de diabète, LifeScan, leader mondial du contrôle glycémique, propose les produits de la marque OneTouch dont dépendent plus de 20 millions de personnes dans le monde entier pour prendre en charge leur diabète. Depuis plus de 35 ans, LifeScan s'emploie sans réserve à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète en développant des produits caractérisés par la simplicité, la précision et la confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.LifeScan.com et www.OneTouch.com.

