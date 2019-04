LifeScan nomme Brian Heald en tant que nouveau responsable de produit





L'ancien cadre de Roche et de Glutalor aidera la société de surveillance de la glycémie nouvellement indépendante à inaugurer une nouvelle ère d'innovation, de croissance et d'expansion. CHESTERBROOK, Pennsylvanie, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- LifeScan a annoncé aujourd'hui la nomination du vétéran des dispositifs de traitement du diabète, Brian Heald, en tant que nouveau responsable de produit, et ce à effet immédiat. Heald apportera plus de 25 ans de succès dans le développement de produits à LifeScan, leader mondial de la surveillance de la glycémie et fabricant de la marque emblématique OneTouch®, qui est utilisé par 20 millions de patients à travers le monde.

Dernièrement, M. Heald a occupé le poste de PDG chez Glutalor Medical, une société qui fabrique et commercialise des technologies de pointe pour la surveillance continue du glucose (en anglais, continuous glucose monitoring ou CGM). Il a passé une bonne partie de sa carrière occupant des postes de haute direction chez Roche Diabetes Care en tant que directeur général adjoint chargé de la recherche et du développement mondial et membre du conseil d'administration ainsi que directeur général adjoint chargé des opérations et du développement en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis qu'un professionnel de l'envergure de Brian nous rejoigne en cette période passionnante de l'histoire de LifeScan », a déclaré la PDG de LifeScan, Val Asbury. « Alors que nous cherchons à développer et élargir notre activité dans la gestion du diabète et des maladies chroniques, nous avons la chance que Brian connaisse aussi bien que quiconque le secteur des dispositifs de traitement du diabète tout en étant capable d'innover et défier le statu quo. Brian faisant aujourd'hui partie de notre équipe, nous sommes enthousiastes pour l'avenir », ajoute-t-elle.

En tant que responsable de produit, Heald dirigera tous les aspects du développement de produits, y compris la recherche et le développement, le développement numérique, la réglementation, les cliniques et les partenariats, ainsi que l'Institut du diabète LifeScan (The LifeScan Institute). Il se chargera également du développement des produits et des services avec les partenaires stratégiques actuels et futurs de LifeScan, tels que Welldoc, créateur du traitement numérique primé BlueStar®, qui pilote OneTouch Reveal® Plus et est le premier traitement numérique approuvé par la FDA pour les adultes atteints de diabète de type 2. « J'ai hâte de travailler avec une entreprise qui possède l'expérience de LifeScan en matière de soins aux patients et de produits de qualité », a déclaré Heald. « En combinant cet historique remarquable avec des opportunités de croissance futures, notre potentiel pour servir encore plus de personnes dans le monde devient illimité », ajoute-t-il.

À propos de LifeScan

Soucieux de créer un monde sans limites pour les personnes atteintes de diabète, LifeScan est l'un des leaders mondiaux de la surveillance de la glycémie. En effet, plus de 20 millions de personnes dans le monde comptent sur les produits de la marque OneTouch pour les aider à traiter leur diabète. Depuis plus de 35 ans, LifeScan fait preuve d'un engagement indéfectible pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète en développant des produits simples, précis et fiables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.LifeScan.com et www.OneTouch.com.

