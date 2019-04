H2O Innovation dépasse les 50 installations pour Clearlogx(MD) et ses solutions digitales





QUÉBEC, 08 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d'annoncer que ClearlogxMD, sa technologie brevetée de contrôle de coagulants, a récemment remporté trois (3) nouveaux projets aux États-Unis, totalisant 498 000$. La Société a maintenant ses solutions digitales installées sur plus de 50 systèmes.



Cette technologie de contrôle brevetée, acquise par H 2 O Innovation, est utilisée à la fois dans les systèmes de filtration conventionnelle et membranaire (MF/UF) pour ajuster automatiquement l'alimentation en coagulants de spécialité sur la base d'un algorithme de contrôle précis. En optimisant le dosage de coagulants dans les systèmes de traitement conventionnels ou membranaires, ce logiciel peut améliorer les performances du système, réduisant ainsi les importants coûts de transfert et/ou d'encrassement de membranes, et permettant des économies considérables en produits chimiques, en énergie et en maintenance.

Au cours des derniers mois, H 2 O Innovation a complété l'installation de trois (3) nouveaux projets pour ClearlogxMD: un (1) en Californie et deux (2) en Caroline du Nord. Le contrat en Californie résulte d'un élargissement de la portée des services d'un projet existant d'H 2 O Innovation. Ce projet comprenait également l'utilisation du potentiel Zeta pour un contrôle optimal de la charge des particules. ClearlogxMD peut aussi être installé sur un système conçu par d'autres fournisseurs, comme c'était le cas pour les deux contrats en Caroline du Nord. Pour les trois projets, ClearlogxMD devait respecter les réglementations environnementales, réduire les matières organiques et les sous-produits de désinfection, et minimiser l'encrassement des membranes. Les trois systèmes associés à ces récents projets de ClearlogxMD étaient conçus d'une clarification conventionnelle suivie d'une filtration membranaire.

« Nous atteignons notre vitesse de croisière avec cette technologie, en trouvant les opportunités là où elles s'intègrent bien à notre marché. Avec chacun de ces projets, nous avons pu contrôler étroitement l'alimentation en produits chimiques afin d'optimiser le processus, ce qui a permis d'optimiser l'efficacité d'opération et de simplifier le travail du personnel d'entretien. Les projets de ClearlogxMD nous placent également dans une bonne position pour continuer à supporter nos clients grâce à la fourniture de nos coagulants de spécialité et à l'utilisation de notre logiciel de surveillance des données IntelogxMC », a déclaré Gregory Madden, vice-président après-vente et solutions digitales d'H 2 O Innovation.

À propos de ClearlogxMD

ClearlogxMD est une technologie exclusive et brevetée qui contrôle avec précision et en continu l'alimentation en coagulants d'un système de traitement d'eau pour maintenir un niveau de pH adéquat et une charge de particules optimale, et ce, tout en améliorant simultanément l'efficacité globale du processus de traitement d'eau. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com/fr/services/solutions-numeriques/.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées, et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

