Greenleaf Foods, EFS construira la plus grande usine de produits de protéines d'origine végétale d'Amérique du Nord en Indiana





Aujourd'hui, Greenleaf Foods, SPC (« l'entreprise ») a annoncé qu'elle prévoit construire la plus grande usine de transformation alimentaire de protéines d'origine végétale d'Amérique du Nord à Shelbyville, en Indiana. L'installation de 230 000 pieds carrés augmentera de plus du double la capacité de production de l'entreprise afin de répondre à l'intensification de la demande des consommateurs pour son éventail de marques, notamment Lightlife® et Field Roast Grain Meat Co.MC, les marques nos 1 et 2 de la catégorie des produits de protéines de remplacement réfrigérés.

L'usine de 310 millions de dollars US de Shelbyville, dont le démarrage est prévu pour la fin de 2020, créera 460 emplois sur cette propriété de 57 acres et pourra prendre de l'expansion afin de répondre à la croissance future du marché. Le nouvel établissement augmentera le réseau d'installations de production de l'entreprise qui comprend des usines à Seattle, dans l'état de Washington, et Turners Falls, au Massachusetts. En outre, l'entreprise prévoie investir dans de l'équipement afin d'augmenter la capacité et la production dans ses installations existantes.

La nouvelle usine de Shelbyville permettra à l'entreprise de répondre à la croissance rapide de la demande en matière de produits de protéines d'origine végétale en soutenant son filon d'innovation dans l'ensemble de ses marques. En janvier, le burger, la simili-viande hachée, la simili-saucisse italienne et la simili-saucisse Bratwurst Lightlife ont été lancés dans le cadre d'une nouvelle gamme de produits à base de protéines de pois qui offre l'expérience sensorielle et le goût que les consommateurs recherchent, représentant le lancement de la plus importante innovation de ses 40 années d'histoire. La nouvelle gamme figurera parmi les produits fabriqués dans la nouvelle usine, ainsi que d'autres produits les plus vendus des marques Lightlife et Field Roast Grain Meat Co.

« Notre nouvelle usine sera un centre d'excellence des produits de protéines d'origine végétale qui aidera à accélérer la croissance de notre entreprise. Elle appuiera notre riche filon de produits novateurs qui satisfont à la demande croissante des consommateurs et fera augmenter notre leadership continu de cette catégorie dynamique aux États-Unis et au Canada jusque dans l'avenir, affirme Dan Curtin, président. Nos équipes de recherche et de développement de calibre mondial font éclater ce qui était auparavant considéré comme les limites culinaires des produits de protéines d'origine végétale et notre nouvel établissement portera ces idées du stade de développement à la commercialisation. Nous sommes reconnaissants du soutien extraordinaire de l'état de l'Indiana, de Shelby County et de la cité de Shelbyville, qui nous a aidés à faire de ce projet une réalité. »

« En Indiana, nous sommes fiers de soutenir l'économie mondiale en ayant ici plus de 950 sociétés étrangères qui offrent des occasions d'emplois de qualité à nos résidents. Et nous sommes enchantés d'accueillir Greenleaf Foods, EFS à cette liste croissante et à notre famille de l'Indiana, explique le gouverneur de l'Indiana, Eric J. Holcomb. L'inauguration des travaux d'aujourd'hui est un important jalon pour la communauté de Shelbyville et pour l'état de l'Indiana. Je suis convaincu que notre main-d'oeuvre qualifiée sera un atout crucial qui aidera à soutenir la croissance de Greenleaf Foods, EFS au cours des années à venir. »

À l'échelon local, le maire de Shelbyville, monsieur Tom Debaun, est également ravi de cette annonce. « Je suis enchanté du choix de Shelby County pour ce projet. Il confirme d'autant plus que les administrations de la cité de Shelbyville et de Shelby County collaborent afin de créer un excellent endroit propice aux affaires, selon M. DeBaun. Ce projet diversifie nos possibilités d'emplois au niveau local et à l'échelle régionale, en apportant des perspectives extraordinaires à notre communauté. »

Le marché nord-américain des protéines d'origine végétale a généré des ventes estimées à un milliard de dollars US en 2018 et la demande pour les produits de protéines d'origine végétale continue à afficher une forte croissance. Les produits frais réfrigérés représentent environ 24 % du marché global et ont donné une croissance des ventes de 40 % en 2018. Bien que les burgers alimentent la croissance de la catégorie, selon les prévisions, tous les produits réfrigérés produiront une croissance à deux chiffres au cours des vingt prochaines années.

Pour souligner cette annonce d'une grande importance, le gouverneur de l'Indiana, Eric Holcomb, le secrétaire du commerce, Jim Schellinger et le maire de Shelbyville, Tom DeBaun, s'apprêtent à se joindre au président de l'entreprise, Dan Curtin, à une cérémonie de la première pelletée de terre sur le site, à l'intersection de l'I-74 et de Highway 44, le lundi 8 avril à 14 h, HAE. Des représentants de l'Indiana Economic Development Corporation et de la Shelby County Development Corporation seront également présents.

Greenleaf Foods, EFS est une filiale indépendante en propriété exclusive des Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI), dont le siège social est à Mississauga, Ontario, Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise, veuillez visiter greenleaffoods.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur les attentes actuelles de l'entreprise par rapport à ses stratégies; les aptitudes techniques prévues de la nouvelle usine; les possibilités de création de valeur et autres avantages des projets; les goûts, préférences et habitudes d'achat des consommateurs; les variables d'exécution du projet telles que les coûts, l'échéancier et les approbations de l'ingénierie, la conception et la construction; la disponibilité des ressources et de la main-d'oeuvre requises pour construire et exploiter l'installation; et d'autres facteurs. Étant donné que ces énoncés prospectifs dépendent d'événements futurs, les résultats réels peuvent différer et il ne peut y avoir aucune garantie que les résultats ou les événements anticipés par l'entreprise se réaliseront. L'entreprise n'a l'intention de mettre à jour aucun énoncé prospectif et décline expressément toute obligation à cet égard, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de Greenleaf Foods, EFS

Greenleaf Foods, EFS s'est engagée à façonner l'avenir des aliments d'origine végétale. Établie en 2018, l'entreprise offre un éventail de marques phares de protéines d'origine végétale, notamment Lightlife® et Field Roast Grain Meat Co.MC. Le siège social de l'entreprise est à Chicago et elle est une filiale indépendante en propriété exclusive des Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI).

Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 07:35 et diffusé par :