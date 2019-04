Maple Leaf augmente son leadership sur le marché en plein essor des protéines d'origine végétale avec la construction d'une usine de calibre mondiale





MISSISSAUGA,ON, le 8 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) et sa filiale en propriété exclusive, Greenleaf Foods, EFS, ont annoncé qu'elles prévoient construire une usine de transformation alimentaire de protéines d'origine végétale de 310 millions de dollars US à Shelbyville, en Indiana. À environ 230 000 pieds carrés, il s'agira de la plus grande usine et de l'investissement le plus important en son genre en Amérique du Nord. L'entreprise investira également approximativement 26 millions de dollars US dans ses établissements existants afin de répondre à la demande croissante. Cette initiative stratégique appuiera la croissance et le leadership continus de Maple Leaf sur le marché en pleine expansion des protéines d'origine végétale.

« Avec Lightlife et Field Roast, les marques phares du marché nord-américain des produits de protéines d'origine végétale réfrigérés nous appartiennent, explique Michael H. McCain, président et chef de la direction. Cet investissement concrétisera notre position de leader sur ce marché en plein essor. En établissant un réseau nord-américain à grande échelle, nous continuerons à répondre à la croissance rapide de la demande de délicieuses protéines de remplacement et nous créerons un centre d'excellence de l'innovation. Il fera accroître l'apport financier de ce secteur et progresser la vision qu'a Maple Leaf d'être l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre. »

La nouvelle usine de Shelbyville recevra un appui d'environ 50 millions de dollars US en subventions et mesures incitatives gouvernementales et subventions pour services publics, y compris 9,6 millions de dollars US destinés aux coûts d'immobilisation et aux coûts uniques de démarrage, ainsi qu'environ 40 millions de dollars US pour le soutien opérationnel de 10 années. Maple Leaf s'attend à encourir des coûts uniques de démarrage de 34 millions de dollars US et financera cette initiative stratégique au moyen d'une combinaison des flux de trésorerie liés à l'exploitation et de capitaux empruntés.

Cette expansion de réseau appuiera les prévisions de croissance de l'entreprise jusqu'en 2024, avec la perspective d'expansion future. Elle rapportera un excellent rendement du capital investi pour les actionnaires, dans une fourchette de 13 % à 16 %, d'après les évaluations de la croissance sous-jacente à long terme. D'ici 2022, la marge ciblée de BAIIA ajusté du réseau des produits de protéines d'origine végétale de l'entreprise seront conformes aux marges ciblées globales du BAIIA ajusté de 14 % à 16 % de Maple Leaf et continueront à croître pendant les années suivantes, au fur et à mesure qu'augmentera l'utilisation de la capacité de production.

Les acquisitions de Lightlife Foods Holding Inc. à Turners Falls, au Massachusetts et de la Field Roast Grain Meat Company à Seattle, au Washington, ont pourvu Maple Leaf de marques au premier et au deuxième rang, d'un éventail de produits diversifié et d'une importante clientèle des produits de protéines d'origine végétale réfrigérés. Ces entreprises ont régulièrement donné un rendement supérieur aux attentes et devraient atteindre leur pleine capacité de production en 2020.

Les protéines d'origine végétale représentent un marché nord-américain d'un milliard de dollars US. Les produits réfrigérés représentent approximativement 24 % du marché global et ont donné une croissance des ventes d'à peu près 40 % en 2018, une augmentation dépassant de loin celle de l'ensemble de la catégorie. Nous nous attendons à ce que les taux de croissance demeurent élevés alors que les gens cherchent de plus en plus à accroître le taux de protéines et les choix délicieux dans leur régime alimentaire et compte tenu de l'innovation qui continue à faire augmenter l'attrait et la variété de ces produits.

La nouvelle usine de Shelbyville sera la plus vaste et la plus moderne en son genre en Amérique du Nord, concrétisant le leadership de Maple Leaf sur le marché à croissance rapide des protéines d'origine végétale. Elle doublera la capacité de production actuelle de l'entreprise dans ce secteur et soutiendra un riche filon d'innovation afin de répondre à la demande accrue des consommateurs et d'alimenter la croissance du marché. L'établissement produira du tempeh, des simili-saucisses fumées, des simili-saucisses, ainsi que des aliments crus (pour crudivorisme). Ceci comprendra le burger Lightlife récemment lancé qui offre un produit supérieur tirant parti des décennies d'expertise culinaire et de connaissance du marché de cette entreprise. La nouvelle usine servira les clients à travers l'Amérique du Nord, augmentant et complétant l'impressionnant réseau de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.

Le début de la construction sur la propriété de 57 acres est prévu pour la fin du printemps 2019 et le démarrage de la production, pour le quatrième trimestre de 2020. Cet emplacement est bien situé et offre un accès facile au trafic des marchandises et au recrutement de la main-d'oeuvre. Le site est propice à l'expansion future, avec de multiples phases d'investissement prévues pour la prochaine décennie afin de répondre à la croissance prévue du marché. L'entreprise s'attend à embaucher environ 460 personnes à la nouvelle usine, une fois que le démarrage sera accompli.

