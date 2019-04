Le Fonds de placement immobilier Cominar annoncera ses résultats du premier trimestre se terminant le 31 mars 2019, le 6 mai 2019





QUÉBEC, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar » ou le « Fonds ») (TSX: CUF.UN) annonce qu'il divulguera ses résultats du premier trimestre terminé le 31 mars 2019, le lundi 6 mai 2019.

Ce même jour à 11h00 (HNE), la direction tiendra une conférence téléphonique afin de discuter des résultats financiers et de la performance du Fonds. Une présentation concernant les résultats sera disponible avant l'appel sur le site Internet de Cominar (www.cominar.com).

Pour participer à cette conférence téléphonique, veuillez composer le 1 888 390-0546 cinq minutes avant le début de la conférence.

Pour ceux qui ne peuvent y participer, un enregistrement de la conférence sera disponible à partir du lundi 6 mai 2019 à 14h00 jusqu'au lundi 13 mai 2019 à 23h59, en composant le 1 888 390-0541 suivi du code 000558 #.

PROFIL AU 8 AVRIL 2019

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifié au Canada et est le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 414 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. Le portefeuille immobilier de Cominar totalise 37,4 millions de pieds carrés de superficie situés dans les régions de Montréal, Québec et Ottawa. Cominar a pour objectifs de maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille immobilier.

SOURCE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR

Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 07:31 et diffusé par :