Héroux-Devtek a conclu un contrat avec Boeing pour soutenir le développement du drone ravitailleur MQ-25 destiné à la Marine américaine

LONGUEUIL, Québec, 08 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), chef de file international de la fabrication de produits aérospatiaux, a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contrat avec Boeing pour la fourniture de l'ensemble des systèmes de trains d'atterrissage destinés aux drones ravitailleurs MQ-25.



« Nous sommes ravis d'avoir été choisis une fois de plus par Boeing comme fournisseur de systèmes pour le MQ?25. Ce nouveau contrat représente notre quatrième collaboration en termes de fourniture de systèmes complets de trains d'atterrissage avec la plus grande entreprise aérospatiale au monde. Pour Héroux-Devtek, il pourrait s'agir d'une nouvelle et importante occasion d'affaires à long terme, » a déclaré Gilles Labbé, président et chef de la direction de la Société.

Conçu en vue d'augmenter la capacité de ravitaillement en vol, le MQ-25 est le premier drone en service sur les porte-avions de la Marine américaine. Le contrat vise à soutenir le programme de développement de Boeing en matière d'ingénierie et de fabrication en vue de fournir quatre appareils MQ-25 à la Marine américaine, pour une qualification opérationnelle initiale d'ici 2024.

Héroux-Devtek fournit des trains d'atterrissage, des pièces de rechange et des services après-vente à Boeing pour un large éventail de programmes commerciaux et de défense. L'octroi de ce contrat aura également des retombées positives sur les partenaires canadiens de la chaîne d'approvisionnement de la Société.

« Le programme MQ-25 est d'une importance capitale, puisqu'il permettra à la Marine américaine d'étendre le rayon d'action du groupe aérien embarqué. Boeing et notre équipe de l'industrie sont totalement engagées à aider la Marine américaine à atteindre ce but, » a expliqué Dave Bujold, directeur du programme MQ-25 de Boeing. « Notre travail est également porteur pour l'avenir de Boeing, alors que nous travaillons à construire des systèmes autonomes destinés des fonds marins jusqu'à l'espace. »

Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation et l'entretien de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques de commandes de vol, de vis à billes sur mesure et de composantes critiques, destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième entreprise de trains d'atterrissage en importance au monde, assurant l'approvisionnement des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont près de la moitié aux États-Unis. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec, la Société possède des installations dans la région métropolitaine de Montréal (Longueuil, Laval et Saint-Hubert), à Kitchener, à Cambridge et à Toronto, en Ontario, à Springfield et à Strongsville, en Ohio, à Wichita, au Kansas, à Everett dans l'État de Washington, à Livonia, au Michigan, à Runcorn, à Nottingham et à Bolton, au Royaume-Uni, ainsi qu'à Madrid et à Séville, en Espagne.

