Des citoyens pourraient recevoir la visite d'Édith Cochrane pour le Jour de la Terre





MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - Pour sa 24e édition, le Jour de la Terre lance un concours national qui permettra aux gagnants de recevoir la visite d'Édith Cochrane, porte-parole de l'organisme! Parmi toutes les activités inscrites au calendrier du Jour de la Terre, les trois initiatives les plus porteuses, positives et inspirantes remporteront le prix coup de coeur, et recevront cette grande visite le jour de leur événement.

Les citoyens du Québec qui souhaitent participer sont invités à organiser une activité rassembleuse sortant de l'ordinaire pour célébrer le Jour de la Terre, et à l'inscrire à l'agenda des activités de l'organisme. L'équipe du Jour de la Terre et la porte-parole se pencheront sur les idées reçues et sélectionneront les trois gagnants!

Encerclement de l'Assemblée nationale

Le 22 avril prochain, un collectif composé de nombreuses organisations, dont le Jour de la Terre, appelle la population, spécialement les jeunes, à poser un geste symbolique en encerclant l'Assemblée nationale afin d'interpeller les décideurs sur les enjeux environnementaux.

Cette action unique s'ajoute à la mobilisation à l'échelle mondiale face à l'urgence climatique, et a pour objectif de laisser la chance aux jeunes d'exprimer leurs revendications en ce qui a trait à la lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement doit faire partie intégrante de cette lutte et doit poser des gestes concrets, maintenant.

Les gens peuvent dès aujourd'hui transmettre leurs messages aux décideurs en complétant le formulaire, et peuvent également s'inscrire à la mobilisation et profiter du service de navette en se rendant au jourdelaterre.org/encerclons-lassemblee.

Une campagne choc signée lg2

Le Jour de la Terre lance également aujourd'hui une nouvelle campagne de publicité choc, en collaboration avec lg2, qui ne laissera personne indifférent. Elle vise à sensibiliser les citoyens aux effets des enjeux environnementaux et rappelle qu'aucune espèce ne sera épargnée par les changements climatiques. Elle place également les générations futures au centre de la question climatique.

La campagne sera diffusée sur le web, à la télévision, à la radio et en affichage, et saura certainement capter l'attention de tous.

Une programmation pour tous

En plus de la traditionnelle plantation protocolaire, qui se tiendra cette année au Centre hospitalier St. Mary le 22 avril à 9h, tous les Québécois pourront participer à l'une des 500 activités du Jour de la Terre, dans toutes les régions du Québec.

À Québec, les familles sont invitées le dimanche 21 avril à l'Aquarium où les grands et les tout-petits pourront notamment en apprendre plus sur Demain la Forêt - Ville de Québec, un projet novateur de verdissement de la Capitale-Nationale en collaboration avec la Ville de Québec. Des kiosques seront aménagés et une discussion entre Rachel Léger et Christian Messier, animée par Édith Cochrane, sur le sujet des interconnexions entre les cours d'eau et la forêt se tiendra sur la mezzanine de l'atrium de 14h30 à 15h30.

Pour consulter le calendrier complet des activités du Jour de la Terre ainsi que le dossier de presse complet : https://www.jourdelaterre.org/qc/22-avril/#dossierdepresse.

À propos du Jour de la Terre

Le Jour de la Terre est un organisme à but non lucratif qui accompagne les organisations et les personnes à trouver des façons innovantes de relever les défis environnementaux auxquels ils sont confrontés en posant des actions concrètes. Il compte entre autres sur le soutien de quatre grands partenaires : la TD, le Fonds Éco IGA, le Réseau express métropolitain et la Ville de Québec.

SOURCE Jour de la Terre

Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 07:15 et diffusé par :