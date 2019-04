Emerald Health Therapeutics reçoit une licence de transformation standard pour l'usine Verdélite au Québec





La nouvelle licence permet à Verdélite d'extraire et de transformer du cannabis en vue du développement et de la fabrication de produits de cannabis de prochaine génération.

VANCOUVER, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - Emerald Health Therapeutics, Inc. ("Emerald") (TSXV: EMH) (OTCQX: EMHTF) a annoncé aujourd'hui que son établissement du Québec, Verdélite, a reçu sa licence de transformation standard de Santé Canada. Cette licence signifie que, outre le droit de cultiver et de vendre de la fleur de cannabis, Verdélite peut désormais extraire, fabriquer, synthétiser, tester et vendre des produits de prochaine génération à base de cannabis et permettra à Verdélite de lancer ces produits parallèlement à la légalisation de nouvelles catégories de produits à base de cannabis au Canada, prévue en octobre 2019. La licence autorise également Verdélite à construire et à exploiter un laboratoire de recherche et de développement de produits à base de cannabis.

"La capacité de mener des activités de recherche et développement sur le cannabis, d'extraire des cannabinoïdes et de fabriquer des produits à base de cannabis de prochaine génération constitue un progrès important pour Verdélite", a déclaré Thierry Schmidt, président de Verdélite. "Cette licence de traitement nous permettra de développer et d'offrir une large gamme de produits à base de cannabis de grande qualité, de faire progresser les marques Verdélite et Emerald et de servir les consommateurs des marchés médicinaux et récréatifs du Québec et du Canada."

Il s'agit de la troisième licence de traitement standard délivrée à Emerald par Santé Canada.

À propos d'Emerald Health Therapeutics, Inc.

Emerald Health Therapeutics, Inc. est un producteur canadien autorisé de cannabis. Sa filiale commune Pure Sunfarms en Colombie-Britannique, dont elle est propriétaire à 50 %, est autorisée à cultiver sur 95 690 mètres carrés (1,03 million de pieds carrés) de sa première de deux serres de 102 193 mètres carrés (1,1 million de pieds carrés) chacune. La capacité de production de chaque serre est estimée à plus de 75 000 kg de cannabis annuellement. Dans la serre initiale, la production a augmenté graduellement durant les quatre derniers trimestres et la serre devrait être entièrement plantée en avril 2019. Verdélite, l'opération d'Emerald au Québec, achève la construction de ses infrastructures de production et de transformation intérieures de 8 175 mètres carrés (88 000 pieds carrés) et la production commerciale est en expansion dans ses installations. Dans le but d'extraire du cannabidiol à faible coût, Emerald a obtenu environ 500 acres de récolte de chanvre en 2018 et a conclu une convention qui prévoit la fourniture d'environ 1 000 acres de récolte de chanvre entre 2019 à 2020. Emerald a sécurisé des partenariats stratégiques exclusifs pour l'extraction à grande échelle et l'encapsulation de gélules, ainsi que pour l'accès une technologie pour améliorer la biodisponibilité des cannabinoïdes. Son équipe possède une vaste expérience dans le domaine des sciences biologiques, du développement de produits, de l'agroalimentaire à grande échelle et de la commercialisation. Ses efforts se concentrent sur le développement de produits de cannabis exclusifs à valeur ajoutée destinés à des fins médicales et récréatives.

Emerald fait partie du groupe Emerald Health group, qui représente une large gamme d'entreprises qui se concentrent sur le développement de produits pharmaceutiques, botaniques et nutraceutiques visant à offrir des avantages sur le plan de la santé et du bien-être, en interagissant avec le système endocannabinoïde du corps humain.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni sa réglementation des fournisseurs de services (car ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'accepte la responsabilité pour la justesse ou l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels : certains énoncés formulés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prévisionnels et sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants, généraux et spécifiques, qui donnent lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels puissent différer de façon appréciable de nos attentes exprimées ou implicites par de tels énoncés prévisionnels. Ces énoncés comportent la capacité de production et de traitement des diverses installations, la légalisation d'une plus vaste gamme de produits à base de cannabis; la vente de ces produits; la construction et exploitation d'un laboratoire; la réception des livraisons de chanvre; l'expansion des installations et les coûts de production anticipés.

Nous ne pouvons pas garantir qu'un énoncé prévisionnel se matérialisera et les lecteurs sont avisés de ne pas placer une dépendance indue sur ces énoncés prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels impliquent des risques et des incertitudes relatives, entre autres choses, au défaut d'obtenir des approbations réglementaires, changements de lois et de règlements; changements de gouvernement; au défaut d'obtenir le financement nécessaire, aux résultats de production et aux activités de vente, aux résultats de recherche scientifique, aux modifications réglementaires, aux modifications dans les prix et les coûts des intrants, à la demande de main-d'oeuvre, à la demande de produits, manquement des contreparties à des obligations contractuelles, ainsi qu'aux facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de l'entreprise et autres rapports réglementaires. Les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse représentent nos attentes en date de ce document. Les énoncés prévisionnels sont présentés afin de fournir de l'information sur les attentes et plans actuels de la direction et permettre aux investisseurs et à d'autres personnes d'acquérir une meilleure compréhension de notre environnement opérationnel prévu. Les lecteurs sont avertis que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. L'entreprise ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, afin qu'ils reflètent de nouvelles circonstances ou des événements imprévus, à mesure qu'ils se produisent, sauf si la loi applicable l'exige.

