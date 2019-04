Statistiques de ventes résidentielles Centris - mars 2019 - Les ventes résidentielles progressent légèrement en mars dans la RMR de Québec





L'ÎLE-DES-SOEURS, QC, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, établies d'après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Statistiques résidentielles RMR de Québec

Mars 2019

Ventes 2019 2018 Variation Total résidentiel 888 870 2% Unifamiliale 646 647 0% Copropriété 188 172 9% Plex (2-5 logements) 54 51 6%







Prix médian 2019 2018 Variation Unifamiliale 258 000 $ 250 000 $ 3 % Copropriété 186 000 $ 181 250 $ 3 % Plex 322 000 $ 285 000 $ 13 %







Volume des ventes 2019 2018 Variation Total résidentiel 242 416 240 $ 226 300 413 $ 7 %







Inscriptions 2019 2018 Variation En vigueur 8 124 8 184 -1 % Nouvelles 1 421 1 469 -3 %



Un total de 888 ventes ont été enregistrées au cours du mois de mars 2019, soit une hausse de 2 % par rapport au même mois l'an dernier.

Variation des ventes par secteurs

En mars, la croissance des ventes des principaux secteurs de la RMR de Québec a été relativement inégale.

Le grand secteur de la Périphérie Nord de Québec a fait flèche de tout bois avec une hausse marquée de ses ventes (+15 %).

Pour sa part, celui de la Rive-Sud de Québec a enregistré une hausse modeste de 1 % de son activité.

Finalement, le grand secteur de l'Agglomération de Québec a vu ses ventes stagner au cours du mois (612 ventes).

Statistiques par catégories de propriétés

Les ventes de maisons unifamiliales ont fait du surplace en mars avec un niveau de transactions se fixant à 646 unités. Au cours du mois, on dénombrait 4 900 inscriptions en vigueur, soit un repli de 1 %.

Les ventes de copropriétés se sont nettement démarquées avec une progression de 9 % par rapport à mars 2018, à 188 transactions. Le délai de vente moyen est remonté à 174 jours en mars, soit dix jours de plus qu'à pareille date l'année dernière.

Dans le segment des plex de deux à cinq unités, les ventes ont augmenté de 6 %. Les inscriptions en vigueur étaient en hausse de 4 % à 644 unités contre 622 un an auparavant.

Au chapitre des prix

Toujours à l'échelle de la RMR, le prix médian des unifamiliales a augmenté de 3 % pour s'établir à 258 000 $.

Le prix médian des copropriétés a également augmenté de 3 %, à 186 000 $.

Le prix médian des plex de deux à cinq unités a bondi de 13 %, pour atteindre 322 000 $.

Nombre de propriétés à vendre

En mars, on dénombrait 8 124 inscriptions résidentielles en vigueur dans la RMR de Québec, soit un niveau légèrement plus faible (-1 %) par rapport au même mois l'année précédente.

