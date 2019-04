L'incidence des demandes de prestations d'invalidité de longue durée devrait diminuer en 2019





RBC Assurances prévoit que le taux d'incidence d'une année sur l'autre des demandes de prestations d'invalidité de longue durée diminuera de 3,6 % par rapport à 2018

TORONTO, le 8 avril 2019 /CNW/ - L'outil prévisionnel de l'assurance invalidité de longue durée (ILD) collective de RBC Assurances prévoit que le taux d'incidence des demandes de prestations d'invalidité de longue va diminuer de 3,6 pour cent par rapport à 2018 en raison du ralentissement de l'économie canadienne. À l'aide d'un algorithme exclusif, RBC Assurances a découvert que les nouvelles demandes de règlement ILD étaient liées à la croissance du produit intérieur brut (PIB). Ces renseignements peuvent aider les entreprises à gérer les coûts futurs liés à ces demandes de règlement, à prévoir un effectif suffisant lors des périodes critiques et surtout à aider les employés à obtenir de l'aide lorsqu'ils en ont le plus besoin.

« L'outil prévisionnel de l'assurance ILD collective de RBC Assurances laisse présager une baisse de 3,6 % du taux d'incidence des ILD en 2019 par rapport à 2018, en raison de la décélération prévue du PIB, affirme John Carinci, vice-président, Exploitation et Expérience client, RBC Assurances. Même si le taux demeure élevé dans l'ensemble, l'année 2019 marque néanmoins un changement de direction, après deux années consécutives de croissance. »

Les demandes de règlement ILD ont une incidence tant sur les employés que sur les propriétaires d'entreprise. Le fait de connaître cette information permet aux entreprises de mieux gérer leurs coûts et de s'assurer que les employés bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour reprendre le travail en bonne santé en étant productifs, atténuant ainsi l'impact sur les activités courantes de l'entreprise.

Fonctionnement de l'outil prévisionnel de l'assurance ILD collective de RBC Assurances :

Selon des recherches menées par RBC Assurances, en période de décroissance du PIB, on observe une baisse correspondante de l'incidence des demandes de prestations ILD et vice versa. Aussi bien en 2017 qu'en 2018, le modèle a permis de prévoir avec succès l'augmentation d'une année sur l'autre de l'incidence des demandes de règlement ILD, qui était assez près du taux réel. On croit que, lorsque la conjoncture est difficile ou incertaine, les travailleurs peuvent être préoccupés par la sécurité d'emploi et le rendement, ce qui crée un important stress mental ou physiologique. À mesure que les perspectives économiques s'améliorent et que la croissance du PIB s'accélère, les travailleurs peuvent se sentir plus rassurés ; or, le stress et l'angoisse accumulés peuvent alors faire sentir leurs effets, ce qui les rend plus susceptibles de succomber à des maladies et à s'absenter du travail afin de récupérer.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions en matière d'assurance vie, maladie, habitation, automobile et voyage, de gestion de patrimoine, et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise, à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes.

