Thérapeutique Knight continue de démontrer sa stratégie gagnante, dépose sa présentation aux investisseurs et lance son microsite

MONTRÉAL, 08 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique spécialisée, a annoncé aujourd'hui le dépôt d'une présentation sur SEDAR et sur son site Web relativement à son assemblée annuelle des actionnaires (l'«?Assemblée?») prévue le mardi 7 mai 2019.



Dans sa présentation, Knight expose en détail les réussites de la Société sous la direction d'un conseil d'administration expérimenté et hautement qualifié, souligne la stratégie de croissance claire et disciplinée de Knight pour le Canada et le reste du monde, et explique pourquoi l'initiative égoïste de l'actionnaire militant Meir Jakobsohn, de prendre le contrôle des liquidités et du conseil d'administration par des administrateurs non qualifiés, mettra les placements des actionnaires à risque.

«?Knight opère depuis 2014 dans le cadre d'une stratégie claire et cohérente pour bâtir la plus importante société pharmaceutique canadienne et spécialisée dans le reste du monde. Nous n'avons pas dévié ni ne dévierons de cette stratégie, pas plus que nous nous précipiterons à conclure des opérations qui ne créent pas de valeur ou font courir des risques inutiles pour nos investisseurs, a déclaré Jonathan Goodman, chef de la direction. Meir Jakobsohn ne comprend pas. Son dernier plan est truffé d'incohérences et témoigne d'un manque de connaissance de la dynamique du marché canadien. Aucun de ses candidats n'a d'expérience dans la création d'une entreprise, tandis que notre équipe est composée de bâtisseurs de sociétés qui ont fait leurs preuves?».

Le choix des investisseurs de Knight est évident : choisir le conseil d'administration expérimenté qui exécute une stratégie éprouvée et non un conseil assemblé par Meir Jakobsohn pour lui permettre d'utiliser à son propre avantage l'argent de Knight en prenant des risques inutiles.

La présentation à l'intention des investisseurs est disponible sur le nouveau microsite de Knight, [www.gud-knight.com/Shareholder-Voting], qui comprend de la documentation sur l'Assemblée et des renseignements sur les candidats aux postes d'administrateurs de la direction et leur vision de Knight. Le microsite comporte également une vidéo pour guider les actionnaires tout au long du processus d'exercice des droits de vote rattachés à leurs actions.

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT ? VOTEZ MAINTENANT PAR FORMULAIRE DE PROCURATION SUR PAPIER BLEU.

Nous encourageons les actionnaires à lire la présentation aux investisseurs, à visiter notre microsite et à voter sur le formulaire de procuration sur papier bleu ou formulaire d'instructions de vote pour les candidats au conseil d'administration de Knight qui correspondent à vos intérêts et à la vision originale de Knight.

M. Jakobsohn, ses candidats et son programme ont des objectifs différents de ceux de Jonathan, de vous et de votre investissement. Ne prenez pas le risque de leur confier le contrôle de votre entreprise.

La date limite pour voter est le vendredi 3 mai 2019 à 17 h (HNE). Les actionnaires qui désirent poser des questions concernant le vote par procuration sur papier bleu ou formulaire d'instructions de vote doivent communiquer avec Kingsdale Advisors, conseiller stratégique des actionnaires et agent de sollicitation de procurations de Knight, par téléphone sans frais en Amérique du Nord au 1-888-518-1552, par téléphone à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord au 416-867-2272, ou par courriel à contactus@kingsdaleadvisors.com.

Conseillers

La Société a retenu les services de Kingsdale Advisors à titre d'actionnaires stratégiques et de conseillers en communications et de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP à titre de conseillers juridiques.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.

PERSONNES-RESSOURCES

Information aux investisseurs

Thérapeutique Knight inc.

Samira Sakhia

Présidente et chef des finances

Téléphone : 514-678-8930

Télécopieur : 514-481-4116

info@gudknight.com

www.gud-knight.com

Information aux médias

Kingsdale Advisors

Ian Robertson

Premier vice-président, Stratégie de communication

Ligne directe : 416-867-2333

Cellulaire : 647-621-2646

irobertson@kingsdaleadvisors.com

