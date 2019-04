/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Proulx rencontre les entreprises touristiques des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie/





QUÉBEC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias pour des entrevues individuelles à la suite de la consultation auprès des entreprises touristiques des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

À compter de 13 h 45, alors que la ministre rencontrera les étudiants en techniques de tourisme du Cégep de Matane et visitera l'exposition des 90 ans du tour de la Gaspésie, les représentantes et les représentants des médias pourront également procéder à une captation d'images.

Date : Le lundi 8 avril 2019



Heures : 11 h 45 : Entrevues individuelles

Riôtel Matane

250, avenue du Phare Est

Matane (Québec) G4W 3N4





13 h 45 : Visite et captation d'images

Cégep de Matane

616, avenue Saint-Rédempteur

Matane (Québec) G1W 1L1

