/R E P R I S E -- Horaire du lundi 8 avril 2019 - 22e Salon VISEZ DROIT du Barreau de Montréal - Complexe Desjardins à Montréal/

Inauguration de la 22e édition du Salon VISEZ DROIT sous la présidence d'honneur du très honorable Richard Wagner (juge en chef du Canada et président d'honneur du Salon) et en présence de Me Sonia LeBel (ministre de la Justice du Québec), Me Arif Virani, secrétaire parlementaire auprès du ministre de la Justice et procureur général du Canada et député de Parkdale-High Park,) et Me Michel P. Synnott (bâtonnier de Montréal), et remise des Prix VISEZ DROIT à Mme Nathalie Otis, psychologue (volet public) et Me Michel Huot (volet juridique). Cérémonie animée par Me Francine Beaumier.