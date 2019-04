/R E P R I S E -- Convocation médias - Le Barreau de Montréal vous convie à l'ouverture officielle de la 22e édition du Salon VISEZ DROIT !/





Sous le thème «?Pour une justice d'avant-garde?», le grand public est invité à participer à de nombreuses activités portant sur des sujets d'actualité dans un cadre éducatif et interactif.

MONTRÉAL, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - Me Michel P. Synnott, bâtonnier du Barreau de Montréal, le très honorable Richard Wagner, c.p., juge en chef de la Cour suprême du Canada et président d'honneur du Salon, Me Sonia LeBel, ministre de la Justice du Québec et Me Arif Virani, secrétaire parlementaire auprès du ministre de la Justice et procureur général du Canada et député de Parkdale-High Park, convient les représentants des médias à l'ouverture officielle de la 22e édition du Salon VISEZ DROIT, le lundi 8 avril, dès 11 h, sur la Grande-Place du complexe Desjardins à Montréal.

Le bâtonnier Synnott profitera de l'occasion pour remettre les Prix VISEZ DROIT à Mme Nathalie Otis, psychologue (volet public) et à Me Michel Huot (volet juridique) pour souligner leur soutien indéfectible à ce rendez-vous annuel.

De plus, les médias auront l'opportunité d'assister, dès 13 h, à un dialogue intitulé « #MOIAUSSI et le doute raisonnable » sur les tenants et aboutissants de la preuve requise en matière d'agression sexuelle. L'activité sera animée par Me Joey Hanna, avec Mme Marie-Maude Denis (journaliste et animatrice à Radio-Canada), Mme Karine MacDonald (intervenante du CAVAC), Me Marie-Christine Latour (avocate criminaliste) et Me Rachelle Pitre (procureure en chef adjointe du DPCP).

DÉROULEMENT



10 h 30 Accueil des dignitaires et des médias 11 h 00 Cérémonie officielle :

- Allocutions des dignitaires

- Ouverture officielle en présence des dignitaires

- Remise des prix VISEZ DROIT

- Période d'entrevues individuelles

www.salonvisezdroit.com

