Levée imminente des mesures de sauvegarde - Plusieurs produits québécois de l'acier menacés par le dumping

MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - Plusieurs produits de l'acier fabriqués dans des usines du Québec, en Montérégie et à Montréal, sont menacés de dumping avec la levée imminente des ordonnances de sauvegarde temporaires, le 27 avril prochain. Le Syndicat des Métallos ira d'ailleurs faire des représentations cette semaine à Ottawa pour demander au ministre des Finances du Canada d'appliquer des mesures de sauvegarde finales.

Depuis octobre dernier, des mesures de sauvegarde temporaires avaient été prises pour protéger 7 produits de l'acier au Canada menacés par le dumping. Ainsi, au-delà d'un certain volume spécifique à chaque produit, les importations au Canada étaient donc visées par un tarif de 25 %, afin de protéger la capacité de production nationale. Or, au moment de statuer sur le caractère final des mesures de sauvegarde, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TTCE) n'a pas jugé bon de recommander le renouvellement des mesures de sauvegarde pour 5 des 7 produits.

« Le gouvernement a le pouvoir de décréter des mesures de sauvegarde finales, même si le Tribunal ne l'exige pas. On lui demande de recourir à ce pouvoir exceptionnel parce que la production nationale est menacée. La plupart des pays européens, le Mexique, les États-Unis et même la Turquie l'ont fait. Si nous levons ces barrières alors que les autres pays protègent leur industrie, nous serons inondés », fait valoir le directeur québécois des Métallos, Alain Croteau.

On compte dans le lot trois produits phares de la sidérurgie québécoise : le fil machine, les barres d'armature de construction et les tubes, produits par ArcelorMittal à Contrecoeur et Novatube à Montréal.

« Déjà que nous sommes frappés de plein fouet par les tarifs imposés par les États-Unis, si en plus le gouvernement ne prend pas les moyens pour protéger notre propre industrie, cela risque de faire très mal. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le gouvernement doit absolument protéger l'industrie », ajoute le représentant syndical responsable du secteur de l'acier chez les Métallos, Guy Gaudette.

Des membres du Syndicat des Métallos se rendront sur la colline parlementaire à Ottawa cette semaine pour sensibiliser les élus à l'importance d'agir.

