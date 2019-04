/R E P R I S E -- Avis aux médias - Première sortie dans l'espace de l'astronaute canadien David Saint-Jacques/

Heure :

6 h 30 (HE) Début de la diffusion

8 h 05 (HE) Début de la sortie dans l'espace, où seront effectuées les tâches suivantes : Déplacer une plaque de fixation pour les batteries.

Mettre à niveau le système de communications sans fil de la Station.

Brancher des câbles électriques au centre de la poutrelle principale, qui serviront de circuit électrique redondant au Canadarm2.

Installer de l'équipement de structure pour une future plateforme extérieure qui accueillera des expériences scientifiques. 14 h 30 (HE) Fin de la sortie dans l'espace