Le nouveau train express à nombre limité « Laview » est entré en fonction en mars 2019 ; il a été conçu par l'architecte Kazuyo Sejima

TOKOROZAWA, Japon, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- SEIBU RAILWAY Co., Ltd., a mis en service son nouveau train express à nombre limité « Laview », le samedi 16 mars 2019. L'extérieur et l'intérieur du train Laview ont été conçus par l'architecte mondialement célèbre Kazuyo Sejima, en vue de proposer un nouveau « wagon jamais vu auparavant ». Nouveau train phare destiné à assurer l'avenir de Seibu Railway, ce type de trains fait partie de la série 001.

Seibu Railway, qui a fêté son centenaire en 2012 et le 100e anniversaire de son exploitation en 2015, a innové en permanence, notamment avec la voiture-restaurant Seibu, « 52 sièges de bonheur », où tous les sièges servent à se restaurer, mais aussi avec le train de banlieue « Série 40 000 », équipé d'une « zone partenaire » et qui peut être confortablement utilisé par tous les passagers, y compris les jeunes enfants, les personnes avec poussette et les personnes en fauteuil roulant. La compagnie a conçu le Laview en tant que nouveau porte-étendard, qui assurera l'avenir de Seibu Railway pour les cent prochaines années.

La caractéristique la plus remarquable du Laview est sa face avant arrondie, tandis que son pare-brise est en verre bombé tridimensionnel, avec un rayon de courbure de 1 500 mm (exemple unique au Japon). En outre, les fenêtres de la cabine sont pourvues de grandes vitres de 1350 mm de hauteur et de 1580 mm de largeur, à intervalles égaux, permettant aux passagers de profiter d'une vue panoramique du paysage qui défile. La couleur extérieure du wagon - une nouvelle peinture aluminium spécialement mise au point pour le Laview -, est imaginée pour se fondre harmonieusement dans les décors urbain et naturel. L'intérieur, reposant sur une combinaison de tons jaunes chauds, crée une douce ambiance de salon. Chaque siège est équipé de prises électriques et « SEIBU FREE Wi-Fi » est disponible dans chaque wagon. De grands écrans vidéo embarqués de 23 pouces affichent les informations en quatre langues : japonais, anglais, coréen et mandarin. Tous ces éléments s'additionnent pour assurer du confort et faire en sorte en sorte que chaque passager soit à l'aise.

Le long des lignes Seibu-Ikebukuro et Seibu-Chichibu, le Moomin Valley Park a ouvert ses portes à Hanno, en mars 2019, permettant aux visiteurs de découvrir le monde des Moumines. Dans la région de Chichibu, on trouve aussi le Phlox mousse, qui fleurit fin avril.

À propos de Seibu Railway

Société stratégique de Seibu Group, elle est principalement active dans le transport urbain/les activités commerciales le long des lignes de chemin de fer et dans l'hôtellerie/les loisirs et l'immobilier. La société dispose de douze lignes d'une longueur totale de 176,6 km, dont les lignes Ikebukuro et Shinjuku, qui partent des noeuds de Tokyo Ikebukuro et Shinjuku et traversent la partie ouest de Tokyo et la partie sud-ouest de la préfecture de Saitama.

Les lignes relient de nombreux sites touristiques, notamment les régions de Hanno - qui prospère depuis l'ouverture du Moomin Valley Park - et de Chichibu, le parc national le plus proche du centre de Tokyo, d'un vert luxuriant. La ligne relie également Kawagoe, ou Little Edo (ère actuelle de Tokyo), riche en monuments historiques, dont un quartier de vieux entrepôts aux parois en terre.

