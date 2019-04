Teradata élargit ses offres « as a Service » pour Vantage





Teradata (NYSE : TDC), la seule société d'intelligence omniprésente des données (« pervasive data intelligence ») du secteur, annonce trois nouvelles offres pour sa plateforme Teradata Vantage, reflétant son engagement à proposer des capacités aaS (as a Service) afin de répondre aux besoins de ses clients. Ces capacités apportent choix et flexibilité aux clients travaillant sur Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ou dans des environnements de cloud privé ou hybride. Les nouvelles offres portent sur 1) l'ajout du canal AWS Marketplace pour la consommation du logiciel Teradata sous forme de service selon le modèle aaS ; 2) le lancement d'une offre sur site clés en main qui présente les avantages majeurs du cloud sans sortir des datacenters des clients ; 3) la promotion d'un nouveau service de reprise après sinistre dans le cloud hybride qui complète, à la demande, l'infrastructure physique d'une entreprise avec un système secondaire dans le cloud. En faisant appel à l'automatisation et à l'expertise hors pair de Teradata dans la gestion des environnements analytiques complexes à grande échelle, les entreprises peuvent davantage se consacrer à trouver des solutions à leurs problèmes métier les plus ardus.

Aujourd'hui, les entreprises se tournent de plus en plus vers des offres aaS dans le cloud afin de gagner en rapidité et en réactivité et de se doter de capacités supplémentaires selon leurs besoins, tout en faisant en sorte d'utiliser toujours la version la plus récente des logiciels et en réduisant le poids de leur dette technique. Teradata répond à ces impératifs, et plus encore, puisque chacune de ses nouvelles offres aaS étend la valeur et les applications de Vantage, sa plateforme phare conçue pour simplifier les écosystèmes analytiques et réduire le risque des prises de décisions, y compris à grande échelle. Outre un accès à 100 % aux informations de l'entreprise, Vantage consolide les silos analytiques en une seule plateforme. L'emplacement où résident les données ou les workloads n'est pas un obstacle, puisque le même logiciel Vantage est exécuté quelle que soit l'option de déploiement choisie.

« Vantage est d'ores et déjà le produit adopté le plus rapidement par les clients dans toute l'histoire de Teradata », souligne Reema Poddar, directrice produits de Teradata. « Nous en sommes extrêmement fiers, tout en ayant conscience que nombre de nos utilisateurs préféreraient disposer d'options aaS supplémentaires pour Vantage. Nous les avons entendus et nous étendons aujourd'hui cette capacité de sorte que tous les clients de Teradata, où qu'ils en soient dans leur parcours cloud ou analytique, puissent choisir une offre aaS adaptée. Teradata Vantage est conçu sur mesure pour aider les entreprises à maximiser leur retour sur investissement et se concentrer sur ce qui importe véritablement : obtenir des réponses par une intelligence en temps réel, plutôt que de gérer leur infrastructure informatique. »

Désormais disponible sous forme de service sur AWS, Microsoft Azure, Teradata Cloud et sur site, Teradata Vantage permet aux entreprises de consommer les capacités analytiques de la société, à la pointe du marché, de la façon et dans l'environnement qu'elles préfèrent. Ce choix et cette flexibilité favorisent un environnement cloud hybride et évitent aux clients de Teradata d'être contraints dans leurs décisions sur le calendrier et le mode de leur adoption du cloud en conjonction avec leurs écosystèmes analytiques sur site. Une fois leur abonnement aaS activé, les utilisateurs peuvent mettre en route les capacités de Vantage rapidement, accélérant leur retour sur investissement grâce à la possibilité d'augmenter ou de réduire celles-ci sans délai, en libre-service, en fonction de l'évolution de leurs besoins métier. Teradata supervise et gère l'infrastructure, garantit la disponibilité du système et offre le plus faible coût par requête à grande échelle parmi toutes les plateformes analytiques aujourd'hui sur le marché.

Les offres as a service suivantes viennent remplacer l'offre existante initialement lancée sous la marque IntelliCloud.

Vantage désormais disponible sous forme de service via AWS Marketplace

Simplifiant le processus d'abonnement aux services Teradata, de nouvelles options pour Teradata Vantage permettent aux clients d'acheter certains des environnements analytiques aaS les plus récents, innovants et efficaces sur AWS. Cette nouvelle offre est conçue pour faciliter les achats en offrant aux clients la possibilité de s'abonner via ce qui est souvent un canal préapprouvé et privilégié, de sorte qu'il est plus simple de consommer Vantage à travers un modèle de tarification aaS à capacité élastique et flexible.

Les utilisateurs existants d'AWS Marketplace peuvent s'épargner le processus long et souvent délicat d'approbation d'un nouveau canal d'achat. Le contrat passé entre le client et AWS Marketplace apparaîtra sur la facture AWS mensuelle sur la forme d'une seule et unique transaction pour le package intégrant le logiciel Vantage, l'infrastructure AWS et les services d'environnement Teradata.

Grâce à la puissance de Vantage, les entreprises qui s'abonnent via AWS Marketplace bénéficieront d'un environnement unifié et intégré offrant les meilleurs fonctions et moteurs analytiques, accueillant leurs outils et langages de prédilection, le tout assorti de la prise en charge flexible de multiples types, formats et sources de données hétérogènes.

Vantage également disponible sous forme de service pour les déploiements sur site

Les entreprises ont souvent largement investi sur le long terme dans leurs propres datacenters et infrastructures, ce qui se traduit par une lourdeur des données et des difficultés de migration dans le cloud. En dépit de l'attrait des environnements de cloud hybride, un grand nombre de ces entreprises préfèrent conserver leur informatique sur site pour des raisons pratiques ou réglementaires. La solution idéale consisterait à combiner les avantages de la consommation dans le cloud ? agilité, flexibilité et élasticité en toute transparence ? sans avoir pour autant à transférer les données et les applications hors site.

Avec Vantage, ces clients bénéficient des atouts du cloud en termes de services managés et d'élasticité et de la seule plateforme de « pervasive data intelligence » du marché, tout en demeurant dans un domaine physique connu et digne de confiance, à proximité de l'écosystème associé de collaborateurs, de données et d'applications. De plus, le package aaS de Teradata regroupant le matériel, le logiciel et les services est déployé avec un minimum de perturbations pour les écosystèmes analytiques ou les activités courantes de l'entreprise.

Pour offrir cette solution de cloud hybride qui allie « le meilleur des deux mondes », Teradata fournit le logiciel Vantage et une infrastructure sur mesure dans le datacenter de l'entreprise, puis supervise et gère l'environnement à distance. Cette approche permet aux clients de Teradata d'utiliser leurs formations, workflows, procédures et personnalisations de logiciels existants, de façon à maximiser le retour sur leurs investissements analytiques antérieurs.

DRaaS

Une autre offre cruciale pour les entreprises exploitant des systèmes sur site est Teradata Disaster Recovery as a Service (DRaaS), une solution de continuité d'activité dans le cloud hybride destinée à atténuer les effets d'événements catastrophiques. La défaillance subite d'un système analytique de production pourrait avoir des conséquences allant au-delà d'un manque à gagner. Une interruption non planifiée peut entraîner une perte de données et une atteinte à la réputation de l'entreprise, nuire à la satisfaction et à la fidélité de la clientèle, ou encore avoir des retombées sur la productivité ou sur le plan juridique.

Avec sa nouvelle offre DRaaS, Teradata applique le modèle de paiement à la consommation (« pay as you go ») du cloud afin d'assurer la continuité de l'activité de ses clients avec un minimum d'interruption. Pour ces entreprises, Teradata fournit et gère l'infrastructure cloud, garantit les délais de restauration et prodigue les assurances et l'assistance nécessaires. Les entreprises peuvent sauvegarder et stocker leurs données dans le cloud aussi fréquemment qu'elles le souhaitent et activer le reste du système uniquement lorsque cela est nécessaire. Cela constitue une approche moderne et économique des systèmes secondaires rarement utilisés mais indispensables dans l'éventualité d'un scénario-catastrophe qui rendrait inopérants les environnements primaires de l'entreprise.

Pour de nombreux clients sur site de Teradata, la solution DRaaS représente également la première étape dans la mise en oeuvre d'un environnement cloud hybride bimodal qui tire parti de la flexibilité et de l'élasticité offertes par le cloud tout en ménageant la possibilité d'une migration vers un cloud d'entreprise.

Disponibilité

Les offres aaS pour Vantage sont disponibles dès à présent via AWS Marketplace dans la plupart des régions AWS à travers le monde.

Vantage est également disponible immédiatement sous forme de service pour les clients sur site caractérisés par des écosystèmes de données et investissements substantiels.

Les options aaS pour Vantage peuvent en outre être achetées directement via Teradata au moyen d'une infrastructure AWS, Azure ou Teradata.

Vantage Machine Learning et le moteur graphique seront disponibles dans l'offre as a service plus tard cette année.

Pour les clients exploitant sur site des systèmes Teradata ainsi que Dell EMC Data Domain et Veritas NetBackup, Teradata DRaaS est aujourd'hui disponible au moyen d'une infrastructure AWS dans la plupart des régions AWS à travers le monde. La prise en charge de Teradata DRaaS avec une infrastructure Azure sera ajoutée ultérieurement cette année.

En dehors des offres standard ci-dessus, Teradata peut aussi fournir une assistance en matière d'architecture, de migration, de gestion de projet et d'administration de base de données aux clients désireux de mettre à profit les compétences et l'expérience d'une équipe ayant à son actif quantités de migrations réussies pour de grandes entreprises ainsi que le déploiement de dizaines de solutions efficaces de reprise après sinistre pour les systèmes Teradata.

